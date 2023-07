Van coronabordesfoto tot kabinetsval: Rutte-IV in tien memorabele momenten

Het kabinet-Rutte IV is niet meer. Hoewel de eindstreep bij lange na niet werd gehaald, is er toch heel veel gebeurd. NU.nl zette tien memorabele momenten op een rijtje.

Januari 2022: Kaag is er (niet helemaal) bij

Op de bordesfoto van kabinet-Rutte IV ontbreekt iemand: minister Sigrid Kaag (Financiën). De D66-leider moet thuisblijven vanwege een coronabesmetting.

Hoewel Kaag er fysiek niet bij kan zijn, wordt ze wel samen met haar collega's beëdigd. Ze wordt in de vorm van een televisiescherm binnengerold en kan zo alsnog (digitaal) beëdigd worden.

De 'sleuteloverdracht' van het ministerie van Financiën. Foto: ANP

Februari 2022: Rutte en Hoekstra bezoeken Kyiv vlak voor Russische inval

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bezoeken Oekraïne in februari 2022. Dan wordt er nog niet gevochten, maar de Russische dreiging neemt al toe.

De Oekraïense president Volodymir Zelensky vraagt de twee bewindslieden dan al om wapens, iets wat Nederland op dat moment nog niet wil toezeggen.

Kort na het begin van de Russische invasie, drie weken na het bezoek van Rutte en Hoekstra, gaat ons land wel overstag. Inmiddels, in juli 2023, is er door Nederland voor 1,9 miljard euro aan militaire steun geleverd.

Rutte en Hoekstra bij Zelensky. Foto: ANP

Juni 2022: Boze boeren intimideren minister Van der Wal

Een van de dossiers waar het kabinet maar geen grip op krijgt, is het stikstofdossier. Deze onzekerheid leidt tot spanningen vanuit de landbouwsector. Boeren gaan meerdere keren met trekkers de weg op om hun ontevredenheid te uiten.

Deze ontevredenheid leidt er in juni 2022 toe dat tientallen boeren minister Christianne van der Wal (Stikstofbeleid) thuis opzoeken. Zij gaat kort met hen in gesprek. "Mijn kinderen zijn binnen aan het trillen", zegt ze tegen de boeren.

Boeren protesteren bij huis minister Van der Wal tegen stikstofplannen

Zomer 2022: Crisis in Ter Apel

Naast lange rijen op vliegvelden staat de zomer van 2022 ook in het teken van crisis in het Groningse Ter Apel. Daar staat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het aanmeldcentrum, vaak de eerste bestemming voor nieuwe vluchtelingen, kan de vele aanmeldingen niet aan.

Dat leidt tot rijen voor het centrum en mensonterende situaties. Vluchtelingen slapen buiten voor de poort van het COA en het Rode Kruis opent zelfs een tentenkamp.

Situatie Ter Apel wordt 'steeds erger': niet te zeggen hoelang het nog duurt

September 2022: Kabinet verlaat zaal uit protest om opmerking Baudet

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen, waar gedebatteerd wordt over Prinsjesdagstukken, besluit het voltallige kabinet weg te lopen. Dit naar aanleiding van een betoog van Kamerlid Thierry Baudet over minister Sigrid Kaag.

Baudet refereert in z'n betoog naar de opleiding van Kaag in Oxford en insinueert dat zij een spion is die niet voor Nederland werkt.

Niet veel later, na wat hoofdschudden van Kaag, loopt een aantal kabinetsleden weg. Zij worden gevolgd door de rest van het kabinet. Binnen een minuut is Vak K, het vak van het kabinet, leeg.

Kabinet verlaat zaal na opmerking Baudet over studie Kaag

Oktober 2022: Rutte spreekt voor enquêtecommissie gaswinning Groningen

Gedurende 2022 onderzoekt een parlementaire enquêtecommissie zestig jaar gaswinning in Groningen en de problemen die daaruit voortkomen. Onder meer premier Rutte, maar ook oud-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en Shell-topman Ben van Beurden worden openbaar verhoord.

De commissie concludeert in februari 2023 dat het leed van de Groningers "stelselmatig is miskend", met rampzalige gevolgen voor inwoners van het aardbevingsgebied.

Volgens de commissie werd de opbrengst van de gaswinning jarenlang belangrijker gevonden dan de veiligheid in het gebied. Rutte wordt verweten dat hij vanuit zijn positie niet voor "wezenlijke verandering" heeft gezorgd.

Rutte bij de start van de verhoren. Foto: ANP

December 2022: Kabinet biedt excuses aan voor slavernijverleden

Het kabinet biedt op 19 december zijn excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Dit doet het op acht plekken tegelijk, waaronder in Suriname en het Caribisch deel van Nederland.

Nazaten van tot slaaf gemaakten verwelkomen de stap, maar bekritiseren de manier waarop. Vooral de datum is een pijnpunt, omdat die niet vooraf met belangengroepen is gedeeld.

Een deel daarvan ziet de excuses liever op 1 juli 2023, 160 jaar nadat de slavernij (op papier) wordt afgeschaft. Ook wordt er te weinig naar andere gevoelige zaken geluisterd en is er kritiek omdat de koning geen excuses aanbiedt. Die doet dat ruim een half jaar later alsnog.

Rutte biedt excuses aan voor Nederlands slavernijverleden

Maart 2023: Zege BBB bezorgt kabinet nog meer hoofdpijn

De Provinciale Statenverkiezingen maken het niet makkelijker voor het kabinet. De BoerBurgerBeweging (BBB), tegenstander van het stikstofbeleid, wordt in alle provincies de grootste. Daarmee krijgt de partij van Caroline van der Plas het initiatief bij onderhandelingen over het vormen van provinciebesturen. BBB doet dat onder meer met de eis dat boeren niet onteigend mogen worden.

Daarmee staat de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen dus lijnrecht tegenover de plannen van het kabinet. Minister Christianne van der Wal (Stikstofbeleid) waarschuwt de provincies alvast op de verkiezingsavond: "Je kunt niet zeggen: we gaan geen stikstofbeleid doorvoeren, maar wel huizen bouwen. Je moet keuzes maken."

Caroline van der Plas (BBB) kan de verkiezingswinst niet geloven.

Mei 2023: Eindelijk nieuw pensioenstelsel

Na vijftien jaar gehannes is het zover: we krijgen een nieuw pensioenstelsel. De Eerste Kamer stemt er op 30 mei mee in. Minister Carola Schouten (Pensioenen) is blij met het nieuwe stelsel. "Met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft", zegt ze.

Er is in dit artikel niet genoeg ruimte om het pensioenstelsel helemaal uit te leggen, maar het komt erop neer dat werkenden persoonlijke pensioenpotjes krijgen. De inhoud daarvan verandert sneller op basis van beleggingsresultaten. Het duurt nog wel even tot we helemaal zijn overgestapt op het systeem.

Opluchting bij Schouten (links) als 'haar' pensioendeal erdoor is. Foto: ANP

Juli 2023: Het kabinet valt

Het laatste belangrijke moment is op 7 juli: het kabinet stopt ermee. Reden daarvoor is geruzie binnen de coalitie over nieuw asielbeleid.

Premier Rutte en zijn VVD willen vóór de zomer een deal sluiten om de instroom van asielzoekers te beperken. Dat lukt niet. Het loopt spaak op gezinshereniging, iets wat de VVD drastisch wil beperken. Dit schiet bij de ChristenUnie in het verkeerde keelgat.

Het lukt de coalitiepartijen niet om tot een oplossing te komen, waardoor de stekker uit het kabinet-Rutte IV wordt getrokken.