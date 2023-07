In het kort: het kabinet is gevallen, dit weten we nu

Het kabinet-Rutte IV is niet meer. De coalitiepartijen kwamen niet tot een asielakkoord, waarna ze samen vaststelden dat ze zo niet verder konden regeren. Een kort overzicht van wat er is gebeurd en hoe het nu verdergaat.

Het kabinet viel doordat coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA geen migratieakkoord konden sluiten. De VVD wilde per se vóór de zomer een plan om de instroom van asielzoekers te beperken. Premier Mark Rutte had dat aan zijn achterban beloofd.

Er werd al maanden over gesproken, maar vanaf woensdag raakten de onderhandelingen echt verhit. De VVD wilde asielzoekers bijvoorbeeld opsplitsen in vluchtelingen met een 'A-status' en vluchtelingen met een 'B-status'. Een categorie voor 'gewone' oorlogsvluchtelingen die weer terug moeten als de oorlog voorbij is, en een categorie voor mensen die gevaar lopen in hun land van herkomst, bijvoorbeeld om politieke redenen of door hun geaardheid. Die zouden wel altijd mogen blijven.