Buitenlandse media over kabinetsval: 'Meester-loodgieter' in 'slecht huwelijk'

De val van het vierde kabinet van Mark Rutte wordt zaterdag in alle grote buitenlandse media gemeld, al lijkt het nergens (digitaal) voorpaginanieuws te zijn. In analyses wordt veelal opgemerkt dat vluchtelingen in veel Europese landen een politieke splijtzwam zijn.

Vooral media in buurland België wijden nauwgezette analyses aan de val van het kabinet-Rutte IV. "Rutte deed plots iets zeer on-Ruttes", schrijft De Standaard. "Dat hij het zo lang kon volhouden, komt doordat hij een meester-loodgieter is." De krant benoemt nadrukkelijk dat de demissionair premier ontkent dat hij zelf de stekker uit de regering trok.

Gazet van Antwerpen constateert dat "Rutte IV al begon als een slecht huwelijk - veel liefde is er nooit geweest - maar toch kwam de val als een verrassing". Ook deze krant meldt expliciet wel dat "de premier zelf de stekker eruit trok" en benoemt dat "politiek Nederland het erover eens was dat het geen goed idee was opnieuw met dezelfde partijen in zee te gaan".

The New York Times (een van de internationale media die een pushbericht verstuurden) en BBC News merken allebei op dat de langstzittende Nederlandse premier ooit ditmaal niet in staat is gebleken een compromis te bereiken. "Migratie is een hardnekkige splijtzwam voor veel Europese stemmers en partijen", constateert The New York Times. De discussie wordt "vooral aangejaagd door de populistische en nationalistische partijen".

Het pushbericht van The New York Times.

'Rutte liet kabinet om tactische redenen vallen'

BBC News noemt in deze context expliciet de PVV van Geert Wilders en merkt op dat de grootste partij bij de laatste verkiezingen - de BBB van Caroline van der Plas - al heeft laten weten niet met Rutte in een kabinet te willen stappen. Bij de Britse omroep staat het artikel in de top drie van de best gelezen verhalen van dit moment.

De Duitse krant Bild suggereert ook dat Rutte het kabinet "om tactische redenen" heeft laten klappen. "De VVD staat er in de peilingen sterker voor dan andere coalitiepartners."

'Dit keer deed premier Teflon zijn kunstje niet'

De Franse krant Le Monde legt, net als de Engelstalige kranten, de nadruk op het feit dat "premier Teflon" er dit keer niet in is geslaagd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Veel buitenlandse media zetten bij hun verhalen foto's van Rutte die op het Binnenhof wordt belaagd door journalisten na de val van zijn kabinet of van de persconferentie naderhand. De Deense krant Berlingske valt op met een groot portret dat Rutte vooral als imposante staatsman toont.