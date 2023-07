Politieke reacties kabinetsval: 'Rutte onverantwoord hard, haast roekeloos'

Na de val van het kabinet vrijdagavond regende het - veelal kritische - reacties vanuit de coalitie en de oppositie. Een overzicht.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) vindt het "jammer" dat het kabinet zijn werk niet heeft kunnen afmaken "door deze scheiding". Verder noemde hij de val van het kabinet "zeer betreurenswaardig". Hij verwijt zichzelf niets. "Hoogstens had ik het iets vriendelijker kunnen brengen." Daarmee doelde hij op zijn toon in de onderhandelingen van woensdagavond. Rutte liet in het midden of hij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen weer lijsttrekker wil zijn.

Sigrid Kaag (D66) noemde de onderhandelingen "stevig". Ook zij gebruikte het woord "betreurenswaardig". "Helaas zijn de verschillen onoverbrugbaar gebleken. Maar gezien de uitdagingen van deze tijd is niemand gebaat bij stilstand door een politieke crisis." Het is volgens haar "geven en nemen, ook als het soms moeilijk is". Ook was er "onnodige spanning" in de gesprekken over migratie deze week.

Wopke Hoekstra (CDA) vindt de val van het kabinet onnodig en niet uit te leggen - "een zeer teleurstellend besluit". Gevraagd naar de rol van Rutte zei de CDA-leider dat die "in het proces natuurlijk evident niet geholpen heeft". Maar het is volgens hem belangrijker dat partijen "een grote verantwoordelijkheid" hebben om "over hun eigen schaduw heen te springen".

Zijn collega en fractievoorzitter Pieter Heerma (CDA) haalde nog feller uit naar de VVD. Hij vindt dat Rutte zich "onverantwoord hard" heeft opgesteld. Rutte zette de onderhandelingen onder druk, door volgens ingewijden de ChristenUnie zwaar te overvragen en te dreigen met stemmingen in de ministerraad. Heerma vindt dat "grenzend aan roekeloze politiek".

Heerma zei dat hij de vraag of Rutte bewust heeft aangestuurd op de val van het kabinet niet kan beantwoorden. "Dat is een vraag die de heer Rutte zelf moet beantwoorden", zei hij later tegen persbureau ANP. Dat het niet is gelukt om tot een oplossing voor het vastgelopen asieldossier te komen, vindt Heerma "zeer spijtig" en "niet goed voor Nederland".

ChristenUnie-partijleider en -fractievoorzitter Mirjam Bikker vindt het "onverstandig" dat Rutte woensdag tijdens een kabinetsoverleg eiste dat er in de ministerraad over het migratiepakket zou worden gestemd. "Je vraagt je dan af: wordt hier nu geramd, gedramd of komen we er nog met elkaar uit." Verschillende partijen gebruikten stevige woorden. "Ik heb gezien dat verschillende partijen hartstochtelijk vanuit hun eigen uitgangspunten dingen hebben neergelegd. Dat ging soms op een ruige manier."

Volgens Bikker hebben vicepremier Carola Schouten en staatssecretaris Maarten van Ooijen namens de CU de discussie op inhoud gevoerd en het bekende standpunt van de gezinspartij herhaald. "Kinderen horen bij hun ouders. Dat hebben we bij de coalitieonderhandelingen aangegeven", zei Bikker. Er is wat haar (partij) betreft een grens overschreden en daarom heeft de partij "besloten om de deelname aan dit kabinet te beëindigen".

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asielzaken) reageerde geëmotioneerd en vond het het vervelend voor "al die mensen die zich al maanden inzetten voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers". "Ik had hen een asieldeal beloofd."

Van der Burg heeft het idee dat "alles eruit is gehaald" om tot een akkoord te komen. Volgens hem was er geen onwil, maar was er sprake van een "onoverbrugbare kloof". Op de vraag of zijn eigen VVD-partijleider Rutte de onderhandelingen niet onnodig onder druk heeft gezet, wilde hij niet ingaan. "Ik blijf weg bij partijpolitiek."

1:37 Afspelen knop Van der Burg vecht tegen tranen: 'Heel, heel hard gewerkt'

Oppositie reageert verheugd

"Hoe keek u toen het kabinet viel?", twittert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, met een grote glimlach op haar gezicht. Tegen persbureau ANP zei ze dat ze denkt dat ze de nieuwe verkiezingen kan winnen. Mocht er een beroep op haar worden gedaan, dan wil ze ook best premier worden indien haar partij inderdaad de Tweede Kamerverkiezingen wint. "Maar het is niet mijn eerste ambitie."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ook Geert Wilders (PVV) stak zijn mening niet onder stoelen of banken. "Adieu Rutte, Kaag en de rest!", schrijft hij op Twitter. "Snel verkiezingen nu." In Nieuwsuur lichtte hij toe: "Wel een beetje cynisch dat de premier die de afgelopen tien jaar ervoor gezorgd heeft dat we in deze puinhoop zitten, met deze aantallen asielzoekers en deze overlast, daar nu op breekt. Als je daar iets aan wil doen met ChristenUnie en D66, blijkt dat niet te lukken." Zijn eigen partij kan dat wel bewerkstelligen, claimde hij. "Bij voorkeur doen we dat niet in een nieuw kabinet met Rutte, maar de tijden dat wij partijen of personen bij voorbaat uitsluiten, zijn voorbij."

Attje Kuiken (PvdA) zegt op Twitter dat de val van het kabinet een "slechte spelshow is die een einde maakt aan 2,5 jaar ruzie en diepe verdeeldheid".

Ook Lilian Marijnissen (SP) is duidelijk. "Goed nieuws voor Nederland! Eindelijk stapt Rutte op. Er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost."

Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) heeft het politieke eigenbelang hoogtij gevierd bij het kabinet. Dit kabinet bleek volgens Klaver "niet in staat om echt te doen wat nodig is voor Nederland". "Rutte IV heeft niets voor elkaar gekregen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Pieter Omtzigt brengt zijn boodschap subtieler en ziet de val van het kabinet als "een mooie kans voor een nieuwe start voor Nederland". Volgens Omtzigt slaagde het kabinet er al langere tijd niet in belangrijke vraagstukken op te lossen. "Een frisse start is nodig om met draagvlak in de samenleving deze problemen echt op te lossen." Hij neemt "binnen een aantal weken een besluit over zijn eigen toekomst". Lees: dan besluit hij of en hoe hij mee wil doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

SGP-voorman Kees van der Staaij vindt het vooral zonde dat de lopende dossiers vertraging oplopen. "Veel urgente opgaven blijven nu liggen, en dat is triest."

2:22 Afspelen knop Hoe principes van partijen de val van kabinet-Rutte IV veroorzaakten