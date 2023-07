Rutte praat Willem-Alexander bij, koning keert eerder terug van vakantie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Demissionair premier Mark Rutte gaat zaterdag naar koning Willem-Alexander om hem bij te praten over de val van het kabinet. De koning, die eerder van vakantie terugkeert, ontving vrijdag al schriftelijk het ontslag van het kabinet-Rutte IV.

De ontmoeting vindt zaterdag plaats op paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Rutte noemde de situatie vrijdagavond op een persconferentie "betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen".

Rutte benadrukte dat de vier coalitiepartijen vrijdag samen tot de conclusie zijn gekomen dat verder praten geen zin meer had. Het breekpunt was gezinshereniging voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan demissionair verder.

Koning Willem-Alexander keert eerder terug van zijn vakantie in het buitenland. "Ik zal hem morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is", zei Rutte over zijn bezoek aan de koning.