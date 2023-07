Laatste kans voor politieke midden moest vooral vertrouwen herstellen

Alles werd uit de kast getrokken om het vierde kabinet van Mark Rutte mogelijk te maken. Het vertrouwen met de burgers moest weer worden hersteld. Maar na de langste formatie ooit, is die poging al na anderhalf jaar mislukt.

De verschillen op migratie zijn "onoverbrugbaar", zei Rutte vrijdagavond laat toen hij het vallen van zijn kabinet officieel bekendmaakte. "Betreurenswaardig", noemde hij het besluit. "Het valt mij persoonlijk ook zwaar."

D66-leider Sigrid Kaag vond het "spijtig" en "moeilijk voor het land." CDA-leider Wopke Hoekstra had het over "teleurstellend en onnodig." Voor Carola Schouten (vicepremier van de ChristenUnie) was het een "heel zwaar moment."

Ondanks de uitgesproken teleurstellingen, waren de kabinetsleden het erover eens dat dit onvermijdelijk was. Ook al is de val van een kabinet volgens Rutte "nooit in het landsbelang."

'Wij willen vertrouwen herstellen'

Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, bleek een broos bouwwerk. Twijfels over de kans van slagen waren er altijd al. Want de vier partijen regeerden in het kabinet ervoor ook met elkaar. De pijnpunten zoals asiel kwamen toen al bovendrijven.

Dat er überhaupt een doorstart kwam van Rutte III, wekte verbazing. Het kabinet was begin 2021 gevallen over het toeslagenschandaal. Tienduizenden burgers werden door de te strenge frauderegels van de Belastingdienst vermorzeld.

Het zorgde voor een diep wantrouwen richting de overheid. De reparatie daarvan werd een speerpunt van het kabinet. "Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid herstellen", luidt de derde zin van het coalitieakkoord.

Daarom stelde Rutte, Kaag, Hoekstra (CDA) en toen nog Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zich vooral bescheiden op bij de presentatie van het coalitieakkoord in december 2021. Trots was niet gepast.

Rutte zorgde voor 'onnodige spanning'

Rutte werd met enige regelmaat gevraagd naar hoe hij van plan was het vertrouwen in de politiek te herstellen. De VVD-leider wilde dat vooral laten zien met daden. "Men zal zeggen: bring it on - laat maar zien en maak die problemen enigszins beheersbaar", zei hij eens tijdens een persgesprek op Prinsjesdag vorig jaar.

Het is daarom des te opvallender dat uitgerekend Rutte deze week de spanning opvoerde tijdens de onderhandelingen over immigratie en daarmee de val van het kabinet inleidde.

Vooral woensdag ging Rutte tekeer. Hij ging volgens hemzelf "met een zekere stevigheid die niet behulpzaam was."

Kaag concludeerde dat er "onnodig spanning" in het proces kwam door Ruttes houding. Het viel Schouten op dat standpunten "steeds scherper" werden neergezet.

Laatste kans is het politieke midden?

Daarmee is de campagne al een beetje begonnen. Want hoewel Rutte ontkende dat het de schuld van één partij was dat de stekker eruit werd getrokken, is hier tussen de regels door te lezen dat de VVD zich onmogelijk opstelde.

"Onverantwoord hard", noemde CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma die houding zelfs. Hoekstra wierp zich juist op als degene die de boel nog probeerde te redden. "Ik heb er bij de collega's op aangedrongen om te kijken wat er wel mogelijk was", was zijn commentaar na afloop. Ook dat kan gezien worden als een eerste stapje in de campagne.

Segers, die begin dit jaar het stokje bij de ChristenUnie overdroeg aan Mirjam Bikker, zei al bij de presentatie van Rutte III dat die coalitie "misschien wel de laatste kans is voor het politieke midden."