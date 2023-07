Koning komt vroegtijdig terug van vakantie vanwege kabinetsval

Delen via E-mail

Koning Willem-Alexander komt vroegtijdig terug van vakantie vanwege de val van het kabinet-Rutte IV. Hij heeft het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen ontvangen en in overweging genomen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Demissionair premier Mark Rutte heeft de koning vrijdag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rond de val van het kabinet. Zaterdag praat Rutte hem hierover bij, zei de demissionair premier vrijdagavond op een persconferentie.

Willem-Alexander heeft de bewindslieden na het in overweging nemen van hun ontslag verzocht "al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten". Simpel gezegd: te blijven doen wat nodig is.