Oppositiepartijen blij met val van kabinet en willen snel nieuwe verkiezingen

Het kabinet-Rutte IV is vrijdagavond gevallen nadat de regeringspartijen het niet eens waren geworden over het beperken van migratie. De eerste reacties van de oppositie zijn vooral erg enthousiast.

Volgens Forum voor Democratie is het kabinet gevallen "als gevolg van een politiek spelletje". Want "als puntje bij paaltje komt staan alle kartelpartijen voor hetzelfde beleid: méér immigratie, méér klimaat en méér EU".

Ook Attje Kuiken, de fractievoorzitter van de PvdA, schrijft op Twitter: "Wij willen snel nieuwe verkiezingen. Want Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat daadkracht toont en keuzes maakt. Dan kunnen we kiezen voor een socialere en groenere koers."



En Lilian Marijnissen van de SP kijkt al uit naar het begin van de verkiezingscampagne: "Eindelijk stapt Rutte op. Er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost. Zondag 17 september trappen wij de campagne af op de Koekamp in Den Haag. We zijn er klaar voor."