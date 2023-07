Delen via E-mail

Het kabinet-Rutte IV is gevallen . Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het niet eens geworden over het beperken van de migratie. Wat wil jij weten over de val van het kabinet? Stel je vragen hier aan onze politiek verslaggevers.