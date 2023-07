Het kabinet is gevallen: wat gebeurt er nu?

Het kabinet Rutte-IV is gevallen. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over een nieuw asielbeleid. Wat gebeurt er nu? En wanneer volgen nieuwe verkiezingen?

Een val van het kabinet betekent dat de kabinetsleden ermee stoppen voordat hun vierjarige ambtsperiode voorbij is. Dit gebeurde begin 2021 nog, toen het derde kabinet van premier Mark Rutte een paar weken voor de eindstreep opstapte. De reden was toen een hard oordeel van een Kamercommissie over het toeslagenschandaal.

Als het parlement ontbonden is, moeten er binnen drie maanden verkiezingen plaatsvinden. Daarmee zouden we dus vanaf vandaag gerekend op 7 oktober nieuwe Kamerleden hebben.

Dan hebben we dus al gestemd en zijn die stemmen al geteld. In zo'n situatie zouden we waarschijnlijk in de loop van september naar de stembus moeten. Maar zo ver zijn we nog lang niet.