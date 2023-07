Keer op keer bleek asiel hét pijnpunt binnen de coalitie

Na drie avonden onderhandelen over migratie viel het kabinet-Rutte IV vrijdagavond. VVD, D66, CDA en ChristenUnie werden het niet eens over asiel. Het is een dossier dat altijd al een splijtzwam is geweest binnen de coalitie. Drie voorbeelden:

Zomer 2022: Buitenslapers bij Ter Apel

Na de zomer van 2021 nam het aantal asielaanvragen snel toe. Door die stijging en een gebrek aan woningen voor statushouders (asielzoekers die mogen blijven) was er een gebrek aan asielopvangplekken. Na de vluchtelingencrisis van 2015 waren er namelijk ook asiezoekerscentra gesloten. Gevolg: in de zomer van 2022 moesten er regelmatig asielzoekers buiten slapen. Artsen zonder Grenzen besloot zelfs om voor het eerst humanitaire hulp in Nederland te verlenen.

In Den Haag werd ondertussen druk onderhandeld door de coalitiepartijen. Uiteindelijk sloten ze eind augustus een asielakkoord, dat de acute crisis snel moest oplossen.

De coalitie sprak onder meer af een zogeheten nareisbeperking af: gezinshereniging voor statushouders zou worden vertraagd. Iets wat in het straatje paste van de VVD. Daartegenover stond onder anderen de afspraak om de asielopvang beter te verdelen over het land en afdwingbaar te maken via de zogeheten spreidingswet. Die moest asielzoekers eerlijker over de gemeenten verdelen.

Het is nét te dragen

ChristenUnie-leider Gert Jan Segers

Op het akkoord kwam veel kritiek. Het werd met name onrustig in de achterban van de ChristenUnie. Leden vonden dat de partij door een morele ondergrens was gezakt. Op een extra congres sprak Kamerlid Don Ceder van "rotmaatregelen". De toenmalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vond het gesloten akkoord "nét te dragen."

De spreidingswet viel juist verkeerd bij de achterban van de VVD. In aanloop naar het partijcongres van afgelopen november zwol de kritiek aan. Ook de Tweede Kamerfractie krabbelde terug. Pas nadat VVD-leider Mark Rutte beloofde om de instroom te beperken gingen de Kamerleden akkoord. En tot opluchting van de partijtop vervolgens de leden ook.

Uiteindelijk werd de nareisbeperking door de hoogste rechter van tafel geveegd. En is de spreidingswet nog steeds niet behandeld in het parlement.

Priscilla Slomp is politiek verslaggever Priscilla volgt in Den Haag grote dossiers als migratie en de de gaswinning in Groningen. Lees hier meer verhalen van Priscilla.

Najaar 2020: Gesteggel over Moria-deal

Ook in kabinet-Rutte III werd de coalitie, die uit dezelfde partijen bestond als nu, geconfronteerd met asielzaken. Op 10 september 2020 waren VVD, CDA, D66 en ChristenUnie achter de schermen druk bezig met onderhandelen over de eventuele opvang van vluchtelingen die op de Griekse eilanden opgevangen werden.

In de dagen ervoor brak meerdere keren brand uit in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Er ontstond een schrijnende situatie. Meer dan tienduizend vluchtelingen zagen hun tenten in vlammen opgaan. Voedsel en water was schaars en er ontstonden vechtpartijen.

Verdient het de schoonheidsprijs? Absoluut niet

Sigrid Kaag, partijleider D66

Hoewel VVD en CDA in de jaren ervoor geen mensen van de Griekse eilanden wilden opvangen, sloot de coalitie toch een compromis voor honderd vluchtelingen. Als wisselgeld werden deze mensen afgetrokken van de vijfhonderd vluchtelingen die Nederland jaarlijks overneemt van de Verenigde Naties, het zogeheten VN-quotum.

"Verdient het de schoonheidsprijs? Absoluut niet, als je kijkt naar het aantal mensen dat hulp nodig heeft", zei Sigrid Kaag. Ze was destijds net een week leider van D66. "Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak", reageerde toenmalig ChristenUnie- leider Gert-Jan Segers.

In een interview met NU.nl in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 reflecteerde Segers op het akkoord. Het sluiten van het compromis noemde hij "een zwaar moment". Toch viel het kabinet toen dus niet. "Als ik daarmee meer mensen had kunnen helpen, dan was dat een optie geweest."

2:22 Afspelen knop Hoe principes van partijen de val van kabinet-Rutte IV veroorzaakten

Januari 2019: Kinderpardon

Op 29 januari 2019 komt er aan urenlang crisisberaad een einde als VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie een akkoord sluiten over het kinderpardon.

Net als deze week werd er toen een paar avonden op rij stevig onderhandeld. Na het sluiten van een compromis werd een kabinetscrisis op het nippertje voorkomen.

Wat was het kinderpardon? Het was een regeling uit 2013 voor gezinnen die niet in Nederland mochten blijven. Kinderen van asielzoekers die hier langer dan vijf jaar woonden, kregen in dat jaar de kans om hier te blijven. In 2019 volgt er dus opnieuw een kinderpardon. In die tijd is er veel kritiek op het asielsysteem, vanwege langlopende asielzaken als die van de kinderen Lili en Howick. De regeling is een jaar later gesloten.

D66 en de ChristenUnie wilden de Kinderpardon-regeling versoepelen. Veel verzoeken werden in die tijd afgewezen en het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de criteria te streng werden toegepast. Het was aanleiding voor het CDA om ook van standpunt te veranderen.

Maar de VVD voelde daar niks voor. Uiteindelijk ging de partij ermee akkoord dat alle bestaande gevallen opnieuw zouden worden beoordeeld. Het ging in die tijd om zo'n zevenhonderd kinderen.

De partij kreeg er wel wat voor terug. De vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden werd verlaagd van 750 naar 500. Ook werd het kinderpardon voor nieuwe gevallen dus afgeschaft. En zou voortaan niet meer een bewindspersoon de bevoegdheid hebben om schrijnende gevallen als nog een verblijfsvergunning te geven. Dit werd neergelegd bij de De Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat is de dienst die de asielaanvragen beoordeelt.

1:10 Afspelen knop Vicepremiers noemen val kabinet 'betreurenswaardig' en 'onnodig'