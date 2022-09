'Come back in September': hoe slim is het om deze beurswijsheid op te volgen?

In de beleggingswereld hoor je allerlei zogenaamde beurswijsheden voorbijkomen. Eén daarvan is "Sell in May and go away". Maar wat betekent deze wijsheid precies? Is het als belegger verstandig je hieraan te houden?

Door Simone Langejan

De beurswijsheid "Sell in May and go away" suggereert dat beleggers hun aandelen in mei moeten verkopen. Dan zijn ze in de zomermaanden niet actief op de beurs en stappen ze in het najaar weer in om nieuwe aandelen te kopen. "Remember to come back in September", luidt het vervolg.

Beurscommentator Jim Tehupurin: "Deze uitspraak ontstond in een tijd dat rijke kooplieden, de beleggende klasse, in de zomer op het familielandgoed waren en pas weer in de herfst naar de stad toe trokken. Hierdoor was er veel minder handel in de zomer en daarom was het verstandig om de markt pas in het najaar weer te betreden."

Statistieken

Naar seizoenseffecten in de huidige beursmarkt zijn verschillende analyses gedaan. Bijvoorbeeld door universitaire onderzoekers Ben Jacobsen en Cherrie Yi Zhang. Zij onderzochten seizoenspatronen over een periode van vijf jaar in 109 landen.



Jim Tehupurin: "Als je naar die statistieken kijkt, dan blijkt dat beleggers er hun voordeel mee zouden kunnen doen. Het is ook logisch te verklaren. Veel mensen zijn in de zomer op vakantie, waardoor er minder handel is en de beurs minder in beweging is."

De afgelopen jaren zou je duidelijk rendement hebben gemist als je de zomermaanden uit de markt was gestapt.

Bob Homan, hoofd Investment Office ING

Ook Bob Homan, hoofd Investment Office bij ING, kent de onderzoeken rond de genoemde beurswijsheid. "Hieruit blijkt dat het historisch gezien enige zin zou hebben om gedurende de zomermaanden niet te beleggen."

Toch is hij niet overtuigd van deze beleggingsstrategie. "Het verschil is in onze ogen te klein en te slecht verklaarbaar", zegt hij. "Bovendien zou je de afgelopen jaren duidelijk rendement hebben gemist als je de zomermaanden uit de markt was gestapt. Er zijn veel jaren, waaronder de recente, waarbij deze wijsheid niet opgaat. Het is immers een gemiddelde."

De markt timen is moeilijk

Finance-blogger Sabine Samsom van Financequeen.nl volgt de seizoenseffecten ook niet. "Deze beurswijsheid draait om het timen van de markt", zegt ze. "Daarbij probeer je de markt te voorspellen. Dat is in de praktijk altijd lastig met een beurs die constant verandert. De markt laat zich nou eenmaal slecht voorspellen."

"Wil je dit wel doen, dan moet je heel actief handelen en de bedrijven heel nauwkeurig volgen", vervolgt ze. "En met verkeerde keuzes, maak je al snel meer kapot dan je lief is."

Homan is het met haar eens. "Voor de meeste particuliere beleggers is het niet interessant om te proberen de markt te timen. Bovendien lijkt het gemiddeld tot slechtere resultaten te leiden. In de praktijk zien we dit vaak gebeuren. Men verkoopt gauw te laag als de wereld er even niet fijn uitziet en koopt te hoog als alles weer goed lijkt te gaan. Je kunt je beter aan een goed beleggingsplan houden."

Uiteindelijk is tijd en geduld wat je belegging nodig heeft. Je kunt beter elke maand een vast bedrag inleggen.

Jim Tehupuring, beurscommentator

Tijd en geduld

Samsoms beleggingsplan is breed gespreid met indexbeleggen voor de lange termijn. "Het is laagdrempelig, met een klein risico en met lage kosten", zegt ze. "Hierdoor is het ook een interessant plan als je net op de beurs komt kijken. Je moet je er wel van bewust blijven dat beleggen risico en kosten met zich meebrengt. Je kunt je inleg verliezen."

Is het de moeite waard om deze beurswijsheid eens uit te proberen? "Dat kan", zegt Tehupuring. "Maar de glazen bol heeft niemand, dus je zult ook wel eens een verkeerde beslissing nemen. Daarnaast betekent meer handelen, meer transactiekosten. Dat is bij een paar aandelen nog te overzien, maar niet als je er tientallen hebt. Dan lopen de kosten snel op."

Hij noemt het volgen van de beurswijsheid "statistisch onderbouwd gokken". Zelf doet hij er ook niet aan mee. "Uiteindelijk is tijd en geduld wat je belegging nodig heeft. Je kunt beter elke maand een vast bedrag inleggen."

