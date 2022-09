Met deze powerbanks strand je tijdens de vakantie niet met een lege accu

Je bent tijdens je zomervakantie in de middle of nowhere aan het backpacken en ineens valt je smartphone uit. Weg is je gps-navigatie. Met deze powerbanks kun je dat voorkomen.

Door NU.nl

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op BestGetest.

Een powerbank is een soort draagbare batterij voor je smartphone, al kun je ze ook gebruiken voor een laptop of oordopjes. Een telefoon kun je er, afhankelijk van de capaciteit van de telefoonaccu en powerbank, een paar keer mee opladen.

Maar de ene powerbank is de andere niet: capaciteit, laadsnelheid en andere factoren kunnen een groot verschil maken. We hebben de populairste powerbanks uitgebreid getest.

Daarbij hebben we ook gelet op de totale capaciteit van de powerbanks en het vermogen dat ze kunnen leveren. Hoe hoger de capaciteit, hoe vaker je je telefoon kunt laden. En hoe hoger het vermogen, hoe sneller je je telefoon laadt.

Samsung 20.000 mAh Battery Pack

Met de Samsung Battery Pack heb je een veelzijdige powerbank die al je apparaten oplaadt. Gebruik je de USB-C-uitgang, dan kun je snelladen met maximaal 25 W. De capaciteit van deze powerbank bedraagt 20.000 mAh, waarmee je je telefoon zo'n vijf of zes keer kunt opladen.

Het opladen van de powerbank zou iets sneller mogen, maar verder zijn we erg tevreden. Samsung heeft ook een draadloze variant van de Battery Pack, die echter maar de helft van de capaciteit heeft.

Belkin BoostCharge 20000 mAh USB-C

Belkin maakt een heleboel verschillende powerbanks, maar de BoostCharge 20000 mAh USB-C is wat ons betreft een aanrader. Met een prijs van nog geen drie tientjes haal je een powerbank in huis die een flinke capaciteit heeft. Het opladen gaat wel erg langzaam, maar je zal misschien ergens op moeten inleveren.

Een tweede minpuntje is bijna cosmetisch: in de naam zit USB-C, maar die poort kun je enkel voor het laden van de powerbank gebruiken. Natuurlijk kun je wel gewoon een USB-C-stekker voor je telefoon gebruiken. Maar de stekker die je in je powerbank prikt, moet dan een gewone USB-A-aansluiting hebben.

Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000

Neem je alleen met topprestaties genoegen en ben je bereid daarvoor te betalen, dan kunnen we de Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 aanraden. Vooral als je van plan bent je laptop via een powerbank op te laden (uiteraard via USB-C) is deze powerbank krachtig genoeg om veeleisende laptops met een dikke 80 watt te laden.

De powerbank heeft dezelfde capaciteit als de twee powerbanks hierboven, maar voor het extra vermogen betaal je wel behoorlijk.

Xtorm Rugged XR102

Nog een pittig geprijsde powerbank die tegen een stootje kan, is de XR102 van Xtorm. Hij zit in een behuizing die met rubber is bekleed en heeft afsluitbare klepjes voor de poorten.

Daarmee kan de powerbank redelijk tegen water, dus een buitje of wat spatwater mag geen probleem zijn. Ermee gaan diepzeeduiken is wat te veel gevraagd. Maar je hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor een valpartij of een beetje water. Er zit ook nog een zaklampje op en je laadt je telefoon of zelfs je laptop er snel mee op.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.

De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

