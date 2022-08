Weer aan de slag na vakantie: 'Plan geen afspraken op je eerste werkdag'

Voor veel werkenden zit de vakantie er inmiddels alweer op. De eerste werkdag na lang vrij te zijn geweest, kan behoorlijk wat weerstand oproepen. Valt daar iets tegen te doen? Hoe vind je de motivatie om weer aan de slag te gaan? Experts geven tips en vertellen je ook wat je moet doen als je écht geen zin hebt.

Door Sanne Wolters

Het doel van vakantie is bijkomen, even niet aan werk denken en de accu opladen, zodat je daarna weer vol energie aan de slag kan. Die missie is bij timemanagementexpert en Tijdwinst.com-directeur Björn Deusings in ieder geval geslaagd. "Ik ben zelf drie weken weggeweest, waarvan ik er twee in een hangmat heb gelegen. Ik ben weer helemaal opgeladen."

Maar die totale rust kan er ook toe leiden dat je als een berg tegen de eerste werkdag op gaat zien, zegt Deusings. "Er werd een paar weken even niets van je verwacht of gevraagd. Je kon doen wat je wil. Maar dan is de vakantie ineens voorbij en moet je weer van alles. De overgang van rust naar activiteit voelt dan heel groot. Hoe groter dat verschil, hoe erger die monday blues."

In rust heeft je brein tijd om te reflecteren

Voel je écht veel weerstand, dan is het misschien zinvol om eens na te denken over of je nog wel op je plek zit. Deusings: "Zodra je wakker gaat liggen van het feit dat je weer bijna moet werken, dan is er misschien iets meer aan de hand."

Dat zegt ook loopbaancoach Dennis Beentjes van Mindbrouwerij. Maar hoe komt het eigenlijk dat je tijdens je vakantie ineens gaat mijmeren over je werk? "Voor je vakantie had je het waarschijnlijk te druk om er lang bij stil te staan. Ben je vrij, dan krijgt je brein de ruimte om te reflecteren."

Door dingen te doen die je prettig vindt, kom je dichter bij jezelf en raak je een diepere laag.

Dennis Beentjes, loopbaancoach

Daarnaast doe je op vakantie vaak alleen dingen die je leuk vindt. "We lezen een boek, luieren wat, bezoeken een gezellig stadje. Door dingen te doen die je prettig vindt, kom je dichter bij jezelf en raak je een diepere laag. Dan kan het zijn dat je erachter komt dat je niet meer tevreden bent op je werk, en dat is confronterend."

Maar ga het gevoel wel onderzoeken, zegt Beentjes. Schrijf alle gedachten die je over je werk hebt op, ook als je op het strand ligt. "Je hoeft er op dat moment nog niets mee, maar dan heb je het alvast opgeschreven en kun je er na je vakantie over nadenken." Deusings: "Je kunt er dan - indien nodig - aan het einde van je vakantie of op de eerste dag dat je terug bent mee aan de slag."

Out of office langer aan en geen afspraken op eerste dag

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat die werkfrustraties als sneeuw voor de zon zijn verdwenen - een gevolg van tot rust komen. Dan is er niets aan de hand. Maar ook als je je werk nog leuk vindt, kun je enorm last hebben van die weerstand. Daar is gelukkig wat aan te doen.

Zoals je out of office-melding wat langer aan laten staan, iets wat Deusings altijd doet. "Ik ben dan wel aan het werk, maar heb de ruimte om er rustig in te komen. De regel die ik hanteer: voor elke week die je weg bent, zet je een dag extra je out of office aan. Niemand heeft er wat aan als de bom barst door al die prikkels die je een keer moest verwerken." Wat ook belangrijk is, is dat je niet meteen overal in duikt en meetings plant. "Zorg eerst voor overzicht en plan geen afspraken op je eerste werkdag na de vakantie."

Beentjes tipt om het vakantiegevoel nog iets langer vast te houden. "Het is nog steeds lekker weer, probeer daarvan te genieten. Ik ga bijvoorbeeld zo vaak mogelijk suppen. Ben je sowieso graag buiten? Maak dan wat vaker een wandeling tussen het werken door."

Wat ook helpt is doelen voor jezelf stellen. Beentjes: "Doelen zijn belangrijk voor ons brein. Als je een stip op de horizon hebt, gaat je creatieve brein z'n werk doen, word je actiever en krijg je als vanzelf weer zin om aan de slag te gaan."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen