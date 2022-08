Na de vakantie weer op tijd naar bed: zo breng je je kinderen weer in het gareel

De zomervakantie is dé tijd om minder op de klok te leven: een latere start van je dag, genieten van ijsjes in de late avondzon of met je kleuter dansen in de kinderdisco. Maar de scholen beginnen weer en je kind heeft de rust hard nodig. Zo kom je terug in het schoolritme.

Door Lianne van Dijk

Het gebrek aan school, de warmte en vakantie maken het verleidelijk om het slaapritme tijdens de vakantie helemaal om te gooien.

"Je ziet het bijna vanzelf ontstaan. In veel gezinnen sluipt het erin. Alles gaat langzamer, je eet later en als je op vakantie bent in zuidelijke landen, dan start de animatie vaak later. Het ritme verschuift", zegt José Gossen, kinderslaapcoach van ZoeteSlapers.

Ze ziet het andere ritme niet als een slaapprobleem, maar als een verschuiving. Hoe zorg je ervoor dat je kleuter na de vakantie weer op tijd slaapt en niet slaperig op school verschijnt?

Beïnvloed het licht, de voeding en vertier

"Het is net als bij het verzetten van de klok. Breng het ritme van je kleuter naar voren. Beïnvloed het licht, de voeding en interactie. Dus de hoeveelheid prikkels die je kleuter krijgt. De animatie op de camping is leuk, maar houdt je kind actief en dat is voor de slaap niet ideaal."

In de avond een rustig spelletje doen helpt in de afbouw van het verschoven slaapritme. Ook de slaapkamer donker houden helpt bij het in slaap vallen. En trek als het tijd is om op te staan meteen die gordijnen open, tipt Gossen.

Voor kleuters die gebaat zijn bij structuur, kan het helpen een schema van de week op te plakken en daar het slaapschema bij te zetten.

Fien de Kok, slaapoefentherapeut

"Het lijf voelt zo het verschil tussen dag en nacht aan. Dan is het nog belangrijk om de eetmomenten terug te brengen naar die van schooltijd. Je ziet bijvoorbeeld dat kinderen geen trek hebben in ontbijt en op vakantie hebben veel gezinnen de gewoonte om rond 16.00 uur een borrelplank op tafel te zetten en later te eten. Maak dat snackmoment kleiner en schep je avondeten op de normale tijd op."

Slaapoefentherapeut Fien de Kok van Oefentherapie Cesar Ede is ook van de kleine stapjes. "Stel dat je drie weken met vakantie bent geweest met een veel latere bedtijd, dan is het goed om een week voor school weer begint toe te werken naar de vertrouwde bedtijd. Breng je kleuter iedere avond een kwartiertje eerder naar bed tot je weer op die oude tijd zit."

De blik vooruit richten

Weerstand is logisch en kinderen kunnen echt niet meteen in slaap vallen, zegt De Kok. Vooruitblikken doet ook goed. De Kok tipt om je kleuter te vertellen hoe de dagen er de komende schoolweek uitzien, de vakantie gezamenlijk af te sluiten en de positieve kanten van school te noemen.

"Voor kleuters die meer gebaat zijn bij structuur, kan het helpen een schema van de week op te plakken en daar het slaapschema bij te zetten."

Realiseer je ook dat de eerste schoolweken veel energie van je kleuter vragen. Gossen: "Ik geef ouders vaak het advies om die weken niet te veel drukke uitstapjes te maken en feestjes af te lopen. Geef je kind tijd om bij te komen en te wennen aan het schoolse leven. Dat helpt ook bij het in slaap vallen. School is al veel en dat moet het kleine koppie verwerken."

