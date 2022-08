Camperplaatsen steeds meer in trek bij vakantiegangers

Veel mensen hebben een camper om te gaan en staan waar ze willen. Maar welke opties om te overnachten heb je dan eigenlijk? Is dat een willekeurig veldje of moet je perse op een camping staan? Of biedt het fenomeen camperplaats uitkomst? AutoWeek Campers vroeg het aan een aantal vakantiegangers.

Er bestaat uiteraard zoiets als wild kamperen. Dat gebeurt vooral in de noordelijke Scandinavische gebieden, aan een mooi meer, aan de voet van een berg en vaak ver weg van de bewoonde wereld. Het mag in Nederland in principe ook en het is veilig, maar je hebt natuurlijk geen enkele voorziening zoals stroom, water of sanitair.

Ook in Frankrijk mag je in je camper overnachten, en wel "op elke plek waar een auto mag staan", zo is de lezing. Mits je die plek maar niet verbreedt: zelfs het opstapje moet je naar binnen halen of wegklappen.

Soms betaal je 20 euro, soms is het gratis

Een andere mogelijkheid is de camperplaats. Dit fenomeen bestaat nog niet zo heel lang, maar is wel al zeer in trek. Het aantal camperplaatsen in Europa neemt snel toe. Wie op de website van Campercontact kijkt, vindt daar meer dan 38.000 camperplaatsen in 58 landen (stand per augustus 2022).

Onderling zijn camperplekken erg verschillend. Er zijn er die prachtig gelegen zijn aan een al even mooie rivier, terwijl andere camperplaatsen niets meer zijn dan een kaal parkeerterrein in een stad. Sommige camperplaatsen hebben uitstekende voorzieningen, maar andere hebben niets. En waar je voor de ene camperplaats 20 euro per nacht betaalt, kun je op de volgende gratis terecht.

Nog twee belangrijke verschillen: veel camperplaatsen zijn het hele jaar door geopend, maar er zijn ook locaties die alleen van april tot oktober beschikbaar zijn. En op sommige camperplaatsen mag je 'kampeergedrag' vertonen. Daar is ook wat ruimte voor een luifel, stoelen en een tafel. Op andere plekken mag je alleen parkeren, en meer niet.

Stoelen buiten zetten

AutoWeek Campers vroeg aan camperbezitters wat hun voorkeur voor een overnachtingsplek heeft. Dirk van Egmond kiest meestal voor een camping. "Omdat je dan je stoelen buiten kunt zetten. En soms omdat er een fijn zwembad is." Op een camperplaats parkeert hij alleen bij een leuke plaats, bezienswaardigheid of een station.

Ielke Dekker staat "het liefst in het wild" en in Nederland kiest ze doorgaans voor een boerencamping. In Duitsland staat ze graag op parkeerplaatsen voor wandelaars en bij sportvelden.

Een heel andere mening heeft Nathalia Zadowolony; zij staat het liefst op een (kleine) camping. "Los van de voorzieningen en de ruimte is dat ook gezelliger." Lou en Gerda van Schoten uit 't Harde kiezen voor een camperplaats mits deze op een mooie locatie ligt. "Maar we vinden het ook fijn als er sanitair aanwezig is", zegt Gerda. Daarom kiezen ze vaak voor een camping: niet te groot, niet te uitbundig. "Nee, eigenlijk nooit boerencampings."

Leendert Booms en Mary Boxsem uit Amstelveen hebben een oudere Dethleffs camper. "De eerste trip was naar een camping, kijken of alles werkt." Maar nu dat het geval is, zijn voorzieningen niet meer nodig. "We hebben alles aan boord." Soms zoeken ze voor wat luxe een camping. En ook wel om een was te doen. "Maar verder zoeken we graag camperplekken op. Vooral in Frankrijk."

Veilige camperplaats

Het echtpaar Cobussen uit Wijchen gebruikt de camper als onderkomen om aan veel fietsvierdaagsen te kunnen meedoen. "We zoeken dan een camperplek in de buurt van het startpunt." Campings worden waar mogelijk vermeden. "We hebben geen camper om vervolgens 40 euro per nacht te moeten uitgeven."

Bij Rens en Nanny Mekkes uit Marum speelt veiligheid een belangrijke rol bij de keuze van de overnachtingsplek. "En wij douchen niet in de camper." Op asfalt staan vinden ze niks: "Dat geeft geen vakantiegevoel." Wim en Elly Butter zijn onder de indruk van de camperplekken in Denemarken. "En ook in Berlijn en Brugge sta je heel mooi."

Maarten en Mely Zonruiter uit Rhoon stonden eind maart in hun buscamper op minicamping Aldörrum in Aarle-Rixtel. "Wij hebben een duidelijke voorkeur voor campings. We hebben een keramische kachel op stroom en vinden een douche op de camping ook wel fijn." Als ze hun uitstapjes combineren met golfen, maken ze ook wel gebruik van de faciliteiten op de golfbaan. "Daar zijn soms ook douches."

Alleen op een boerenerf

In Duitsland bedacht Ole Schnack enkele jaren geleden het concept Landvergnügen: geen camping, geen camperplaats en niet wild kamperen. Vele honderden boeren in Duitsland verwelkomen bezoekers met een camper voor één of soms twee overnachtingen.

De adressen staan in een dik boek. In dat boek zit een sticker die je recht geeft op gratis overnachten op het erf van een melkveehouder, landbouwer, wijnboer of wat dies meer zij. Ieder jaar verschijnt een nieuw exemplaar.

Op sommige adressen zijn enkele voorzieningen, zoals stroom en sanitair, op andere helemaal niets. Als er een winkeltje met eigen producten is, hopen de boeren dat je daar iets koopt. En let wel: je staat op een boerenerf. Zonder andere kampeerders om je heen. En vaak op plekken waar geen camping of camperplaats tegenop kan.

Een camper, zeker als deze niet te groot is, geeft je ontzettend veel vrijheid.

