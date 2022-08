Dit kun je doen tegen obstipatie op vakantie: 'Ontstaat meestal door ander ritme'

Op vakantie eet je anders en heb je een ander ritme en een andere wc. Al die drie zaken kunnen obstipatie veroorzaken, met buikpijn en harde ontlasting tot gevolg. Dit kun je doen om vakantieobstipatie tegen te gaan.

Door Naomi Defoer

Niet naar de toilet kunnen op vakantie is volgens Rachel West, maag-, darm- en leverarts bij Franciscus Gasthuis & Vlietland, een veelgehoorde klacht.

"Obstipatie op vakantie ontstaat meestal doordat mensen een ander ritme aanhouden", legt West uit. "Zoals minder vezels eten, minder water drinken, of meer zweten - en dus meer vochtverlies. Maar misschien ook meer glazen alcohol, minder bewegen en korter of langer slapen. Daarnaast zijn er ook mensen die liever alleen op hun eigen wc thuis of hun eigen wc in het appartement of hotel gaan. Hierdoor stellen ze het uit, met obstipatie tot gevolg."

West plaatst wel een kanttekening, omdat ieder mens een eigen ontlastingspatroon heeft. "Sommige mensen gaan drie keer per dag naar het toilet om te poepen, andere maar drie keer per week", voert de maag-, darm- en leverarts als voorbeeld aan. "Dat is beide normaal."

Heb je geen laxeermiddelen meegenomen, vraag dan bij de apotheek om een middeltje.

Rachel West, Maag-Darm-Leverarts

"Wanneer het poepen moeilijk gaat en iemand minder dan drie keer per week naar de wc gaat, dan spreken we van verstopping. De poep blijft dan te lang in de dikke darm zitten. In de dikke darm wordt het vocht uit de ontlasting gehaald. Hoe langer de ontlasting in de dikke darm zit, hoe harder en droger die wordt."

Om vakantieobstipatie tegen te gaan, zijn er een aantal dingen die je kunt doen. "Let op je eetpatroon", geeft West als eerste tip. "Drink en beweeg genoeg en ga op vakantie ook naar andere wc's dan de wc op je hotelkamer of in je appartement."

"Als je echt veel klachten hebt, kun je laxeermiddelen meenemen. Heb je geen laxeermiddelen vanuit Nederland meegenomen? Vraag dan bij de plaatselijke apotheek om een middeltje. Wat je vooral niet moet doen, is in paniek raken. Of overmatig veel olijfolie gebruiken."

Een buikmassage kan helpen

Ook Marloes Reijman, bekkenfysiotherapeut en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB), behandelt vaak 'poepproblemen' zoals vakantieobstipatie. Als bekkenfysiotherapeut leert ze mensen wat een juiste toilethouding en wat juist toiletgedrag is.

"Daarnaast kan een buikmassage helpen", legt ze uit. "Hierbij masseer je de buik rondom de navel met de klok mee. Zo passeert de ontlasting makkelijker door de darm en kun je haar letterlijk helpen in de weg naar de uitgang. Verder kunnen we met tips, trucs en oefeningen aanleren hoe je de bekkenbodem ontspant, hoe je aandrang voelt en hoe je op een juiste manier - zachtjes - kunt persen."

De anus is een onderdeel van de bekkenbodem, deze moet goed kunnen openen. Net als het rectum, deze bekkenbodemspier trekt het laatste stukje van de darm in een hoek.

Marloes Reijman, bekkenfysiotherapeut

Volgens Reijman worden de bekkenbodemspieren vaak onderschat als het over poepen gaat. "Voor een makkelijke doorgang van de ontlasting heb je ontspannen bekkenbodemspieren nodig. De anus is een onderdeel van de bekkenbodem, deze moet goed kunnen openen."

"Net als het rectum; deze bekkenbodemspier trekt het laatste stukje van de darm in een hoek. Bij te veel spanning wordt deze hoek juist kleiner en wordt het dus lastiger om te kunnen ontlasten. Als er te veel spanning op de anus staat, gaat deze niet goed genoeg open, wat ontlasten ook bemoeilijkt."

Krukje als hulpmiddel

Volgens Reijman kan een krukje dienen als hulpmiddel om de knieën hoger te plaatsen dan de heupen. "Hierdoor ontspant de bekkenbodemspier beter", licht de bekkenfysiotherapeut toe. "Waardoor de hoek bij ontspanning groter wordt en de ontlasting makkelijker kan passeren."

Maar dit werkt alleen als je aandrang bij de 'uitgang' voelt. "Een veelgemaakte fout is op het verkeerde moment proberen te ontlasten", zegt ze. "Namelijk wanneer je aandrang in de buik voelt en niet wanneer deze bij de uitgang zit."

"De grootste darmwerking is twintig minuten na het opstaan en twintig minuten na de warme maaltijd. Dit zijn geschikte momenten om te proberen of het lukt, maar blijf niet te lang zitten. Als het binnen vijf minuten niet komt, dan kun je beter van de wc af gaan om aambeien of verzakkingen te voorkomen."

