Na je vakantie het water in huis doorspoelen, moet dat nou echt?

Jaarlijks waarschuwen waterbedrijven via de media over de gevaren van lang stilstaand water in huis. Na de vakantie zet je thuis eerst even de kraan open om te voorkomen dat je ziek wordt. Maar is dat advies echt zo zinnig? Het was toch de bedoeling om zuinig te zijn met water?

Door Stefan ten Teije

Als je langer dan een week van huis bent geweest, heeft het water in de leidingen een tijdje stilgestaan. Dat beïnvloedt de kwaliteit van het water, stelt waterbedrijf Vitens. Tijdens een warme zomer (25 graden of warmer) kunnen bacteriën ook nog eens gaan groeien in de leidingen.

De bekendste bacterie die in dit verband vaak wordt genoemd is de legionellabacterie, die longontsteking of de 'veteranenziekte' kan veroorzaken. Maar dat risico moet je relativeren, zegt Petra Brandsema, epidemioloog van het RIVM en legionelladeskundige. "De kans is vrij klein dat legionellabesmettingen in huis gebeuren", zegt ze. "Zeker omdat de kwaliteit van het water in Nederland uitzonderlijk hoog is."

Legionellabacteriën gaan vooral in de biofilm zitten, een glibberig laagje dat je herkent van plekken waar water lang stilstaat. "Wil je dat helemaal voorkomen, dan is het advies vooral om bijvoorbeeld de tuinslang leeg te spuiten. Water dat in een haspel blijft staan - dat is wel een plek waar zo'n glibberig laagje in kan ontstaan. Zeker met de hitte van de afgelopen week. In de douche moet je vooral kalkvorming tegengaan en misschien eens in de zoveel jaar de slang vervangen. Kom je nou thuis van vakantie, spoel het water dan weg en voorkom dat je de kleine druppels inademt. Door het inademen van kleine druppels ontstaat de infectie. Maar nogmaals: de kans op een legionellabesmetting in huis is klein. Je kunt het doen uit voorzorg."

Hygiëne van het water een belangrijkere reden

Toch adviseert het RIVM wel degelijk dat stilstaand water even wordt weggespoeld en niet direct opgedronken. "Dat heeft vooral met hygiëne te maken", stelt Brandsema. "Je ververst het water zodat de kwaliteit verbetert. In lang stilstaand kunnen bijvoorbeeld kleine deeltjes van de leidingen oplossen."

Woordvoerder Jeroen Bruning van Vitens zegt ook dat het advies vooral uit voorzorg wordt gegeven. "Het is de afgelopen weken warm geweest en dan is het wel wat belangrijker om te doen", zegt hij. "De temperatuur in je huis loopt naar verloop van tijd ook op. Maar als je het niet doet, betekent het niet dat je meteen ziek wordt. Er zijn geen grote gezondheidsrisico's."

Vitens wijst er verder op dat het wegspoelen van water niet hoeft te betekenen dat je het niet gebruikt. Je kunt het opvangen om de planten mee water te geven of de ramen te lappen. Vanwege het watertekort door aanhoudende droogte adviseren waterbedrijven, maar ook de overheid, om zeer spaarzaam om te gaan met water en bijvoorbeeld de auto minder vaak te wassen.

Tips van Vitens en het RIVM Spoel eerst het toilet door

Draai alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang open. Laat het water rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt.

Houd de sproeikop van de douche onder water in een emmer of haal het sproeistuk van de kraan. Zo voorkom je dat je de waterdamp inademt.

Stel de boiler of cv-ketel in op ten minste 60 graden voor tapwater.

Laat de tuinslang goed leeglopen na gebruik.

Op de site van het RIVM staan meer tips om legionellabesmettingen te voorkomen.

