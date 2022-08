Barbecue schoonmaken en houden: zo doen schoonmaakpro's dat

De hele avond barbecueën met vrienden en familie is leuk, achteraf opruimen vaak een stuk minder. Het schoonmaken van je barbecue helemaal. Met de tips van deze experts wordt het een fluitje van een cent en zit jij de volgende bbq-sessie niet meer met oude aangekoekte resten.

Door Sanne Wolters

Het hoeft niet veel tijd te kosten, weten Bastiaan Beekhuis en Niels Geuchies. Zij runnen sinds 2016 BBQproof.nl, een site die uitgeroepen is tot barbecueblog van het jaar. De mannen weten alles van barbecueën en over het schoonmaken van je buitenkeuken. Daar besteden de twee mannen overigens niet zoveel tijd aan. "Het valt altijd best mee met hoe vies onze barbecue is na afloop", zegt Beekhuis.

Schoonmaken doen de mannen altijd voor en na het barbecueën. Beekhuis: "Achteraf doen we het als de barbecue nog heet is, dan haal je de aangekoekte stukjes met een staalborstel zo weg." Dit moet je overigens niet met aluminiumfolie doen, waarschuwt hij. "We zie dit wel eens voorbijkomen, maar als je dit doet blijven er altijd stukjes folie aan je rooster zitten. Dat wil je niet op je vlees hebben."

Wanneer Beekhuis en Geuchies de barbecue opstoken, halen ze er nog eens een borstel overheen en poetsen ze de overige roet eraf met een keukenpapiertje met olijfolie. "Deze handeling herhaal je tot het papiertje niet meer zwart wordt. Als je dit elke keer doet, hoef je eigenlijk nooit een grote schoonmaak te houden. Voor ons werkt het supergoed."

Schoonmaaksoda werkt en je hebt niet veel nodig

Wie een blinkend schoon rooster wil, kan het beste aan de slag met schoonmaaksoda, zegt schoonmaakexpert Zoë Zwaanenburg van Poetsprins.nl. "Laat je rooster een paar uur of een hele nacht weken in water met een schepje soda. Een eetlepel per emmer is voldoende. Mensen zijn geneigd er veel in te gooien omdat het toch goedkoop is, maar dat is echt niet nodig." Hoe warmer het water van je sopje, hoe makkelijker het vet loskomt.

Een ovenspray ruikt heel intens. Gebruik dit soort middeltjes dus altijd buiten.

Zoë Zwaanenburg, schoonmaakexpert

"Je hoeft niet direct na het barbecueën je rooster te laten weken", zegt Zwaanenburg. "Je kunt het ook de volgende dag doen. Leg het rooster dan 's avonds in het gras, als het metaal iets afgekoeld is natuurlijk. Een nachtje dauw helpt heel goed in het losweken van het vuil." Last van een dikke roetlaag? Haal dan eerst de staalborstel eroverheen voor je het sopje maakt. "Dan heb je het roet al een beetje stukgemaakt en weekt het makkelijker los."

Zwaanenburg is geen fan van het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen. Niet alleen vanwege de schadelijkheid voor het milieu. "Ik heb zo'n middeltje weleens getest op een ovenrooster maar ik zag na dertig minuten niet veel resultaat."

Een ovenspray zou volgens Zwaanenburg wel een goede koop kunnen zijn. "Een simpele van bijvoorbeeld het Kruidvat werkt prima. Maar een zak schoonmaaksoda kost een euro en werkt net zo goed. Dan hoef je bijna niet te poetsen. Daarnaast ruikt een ovenspray heel intens. Gebruik dit soort middeltjes dus altijd buiten, ik denk niet dat het goed is om die dampen in te ademen."

Ook Geuchies vindt het kopen van speciale schoonmaakmiddelen overbodig. "Voor en na een sessie maken wij de barbecue al schoon, een grote beurt is dus overbodig. Plus, de barbecue wordt zo heet dat eventuele bacteriën vanzelf doodgaan. Daarnaast houden wij niet van chemische middelen, dat gaat ook in je kolen zitten en die wil je ook niet steeds vervangen. Je wil meerdere keren doen met goede kolen."

Een rooster verkleurt altijd een beetje

Een barbecue hoeft er echt niet elke keer als nieuw uit te zien, vindt Beekhuis. "Die van mij hoeft echt niet te glimmen. Daarnaast wordt een rooster nooit meer zoals je 'm gekocht hebt. Hij verkleurt altijd wat."

Is er dan niet nog een goede tip in het kader van 'voorkomen is beter dan genezen'? Geuchies: "Maak je iets met veel saus of kaas, dan gaat dat natuurlijk op je rooster zitten of lekt het op je barbecue zelf. Dat kun je niet voorkomen. Je kan dan wel een 'lekbak' onder het rooster plaatsen, zodat het wordt opgevangen. Daarnaast moet je er natuurlijk altijd bijblijven en weten wat je doet. Zo voorkom je dat dingen aanbranden."

