Smartphones op het strand zijn roofgoed: zo voorkom je diefstal

Het is warm en het is vakantie, dus grote kans dat je de komende dagen in de zee wil zwemmen. Je smartphone achterlaten bij de handdoek is riskant, want er kan altijd een dief op de loer liggen. Op deze manier voorkom je diefstal.

Door Bastiaan Vroegop

Tip 1: Kijk goed of jouw smartphone waterdicht is

Moderne smartphones zijn steeds vaker waterafstotend of zelfs waterdicht, waardoor je ze kunt meenemen tijdens het zwemmen. Zoek in de handleiding van je telefoon naar de zogeheten IP-rating. Die bestaat uit de letters 'IP' gevolgd door twee cijfers, waarbij het tweede getal de waterdichtheid bepaalt.

Een smartphone met IPX7 kan kort tot 1 meter diep in het water, en bij IPX8 kan hij nog iets dieper het water in. Bij die laatste staat vaak in de handleiding van de smartphone waar de grenzen precies liggen.

Wees wel voorzichtig met je smartphone, zelfs bij een hoge IP-waardering. Kijk of de fabrikant ook zeker is van de waterbestendigheid en kijk of mogelijke waterschade onder je garantie valt. Dat laatste is bij watervaste telefoons soms het geval. Vind je het toch te spannend? Waag het er dan niet op en overweeg onderstaande alternatieven.

Tip 2: Neem een oude Nokia mee

Je iPhone of Galaxy-telefoon van meer dan 1.000 euro op je handdoekje achterlaten is niet slim. Maar je kunt er ook voor kiezen een speciale strandtelefoon mee te nemen. Stop je simkaart in een oude Nokia en je kunt daar ook op gebeld worden. De kans dat deze telefoon gestolen wordt is een stuk kleiner, omdat oude telefoons bijna niks meer waard zijn.

Een beetje op Instagram scrollen is op zo'n oud apparaat niet te doen, maar bij een warm strandbezoek lig je vermoedelijk toch vooral in het water.

Tip 3: Verstop hem in de koelbox of een luier

Wil je koste wat kost je telefoon mee? Dan is het zaak om een goede verstopplek te vinden. Probeer te bedenken wat een niet-vanzelfsprekende plek is, waar een dief niet zomaar zou kijken. Je kunt de telefoon bijvoorbeeld in de koelbox onder de drankflessen stoppen - al zouden we dan voor de zekerheid ook goed kijken hoe waterbestendig het toestel is.

Een baby mee naar het strand? Je kunt de telefoon wikkelen in een (schone!) luier. Een snuffelende dief zal die niet snel openen, vrezend dat het om een afgedankte poepluier gaat.

Tip 4: Koop een waterbestendige hoes

Niet-waterbestendige smartphones kun je ook in een speciaal hoesje stoppen, zodat ze toch tegen de elementen beschermd zijn. Zo kun je hem alsnog mee het water in nemen.

Er zijn duurdere hoesjes van bedrijven als LifeProof, die de telefoon strak en goed bruikbaar houden. Liever niet te veel besteden? Dan kun je kiezen voor watervaste telefoonzakjes.

Tip 5: Neem een smartwatch mee

De nieuwste Apple Watch en Galaxy Watch hebben ondersteuning voor mobiel internet. Koppel het toestel aan je mobiele abonnement en je kunt ook nog bellen en sms'en als je niet in de buurt van je telefoon bent.

Eén nadeel: deze mobiele smartwatches werken op dit moment alleen nog bij T-Mobile. Het is nog niet bekend wanneer andere providers dit ook zullen ondersteunen.

