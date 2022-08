Denk aan de parkeerkosten en neem eten mee: zo houd je je dagje uit betaalbaar

Een uitje gepland deze zomer? Met toegangskaartjes, benzine, eten en drinken kan het aardig duur worden. Maar het kan best goedkoper. Met deze tips houd je de kosten in de hand en heb je voordelig een leuke dag uit.

Door Simone Langejan

Meer mensen zoeken dit jaar naar uitjes in eigen land, zegt ANWB-woordvoerder Sanne Over. "Nederlanders hebben tijdens de pandemie Nederland herontdekt. Voor corona gingen mensen vaker in het buitenland weg, maar nu zagen we bij de ANWB een groeiende interesse in activiteiten in de buurt."

Maar hoe doe je dit op een budgetvriendelijke manier? Twee uurtjes zwemmen in Duinrell kost je 27,50 euro per persoon en een kaartje voor de Efteling is 46 euro (kinderen tot vier jaar gratis).

Volgens budgetexpert Adine Faber-Versluis zijn er genoeg betaalbare opties. "Met de hoge inflatie en stijgende energieprijzen is het een duur jaar. Niets fijners dan wanneer je wel een betaalbare en leuke dag weg kunt hebben."

Kijk naar het totale kostenplaatje

Marisca Kenter uit Gouda begon zich een aantal jaar terug te verdiepen in betaalbare uitjes voor het hele gezin. "Het was tijdens een periode dat wij het zelf financieel moeilijk hadden. We konden niet op zomervakantie, dus ik ging op zoek naar goedkope alternatieven", vertelt ze. "Ik kwam veel standaardtips tegen, zoals een stukje fietsen of picknicken. Dat kenden we wel, maar ik hoopte eigenlijk op iets anders. Daarom ging ik zelf op zoek naar betaalbare en originele uitjes."

Ze besloot haar vondsten te delen op een blog. "Hiermee hoop ik onder meer ouders te helpen die het financieel ook wat zwaarder hebben." Inmiddels heeft ze ruim 168 gratis en goedkope activiteiten vastgelegd. "Er staan alleen plekken op de lijst met een maximale entreeprijs voor volwassenen van 13,50 euro. Kinderen hebben vaak een gereduceerd tarief."

Met een lage entree maar parkeerkosten van 4 euro per uur is het geen betaalbaar dagje weg.

Marisca Kenter, blogger

Kenter tipt mensen om bij het uitzoeken van een uitje goed te kijken naar de parkeerkosten. "Met een lage entree maar parkeerkosten van 4 euro per uur is het geen betaalbaar dagje weg." Ze legt uit dat dit soort kosten wel vaker vergeten wordt in het kostenplaatje. "Hetzelfde geldt voor benzine, treinkaartjes, eten en drinken. Neem dat allemaal mee en dan kan het ineens aardig oplopen."

Faber-Versluis sluit zich hierbij aan. "Je bent er nog niet wanneer je de toegangskaartjes hebt gescoord. Vaak begint het dan pas. Maak even een rekensommetje van het totale bedrag en stem daar je uitje op af."

Neem eten en drinken mee, speur naar aanbiedingen

Ze adviseert mensen om te speuren naar aanbiedingen. "Google is je beste vriend, door bijvoorbeeld 'gratis of met korting naar de Efteling' te zoeken. Supermarkten of loterijen hebben vaak acties. Maar wandel ook eens de lokale VVV binnen, daar liggen allerlei folders met leuke activiteiten."

Een escaperoom is leuk, maar kan vrij prijzig zijn voor maar een uurtje. Terwijl je op een speelboerderij al gauw de hele dag bent.

Adine Faber-Versluis, financieel expert

Daarbij kun je flink op kosten besparen door zelf eten of drinken mee te brengen. "Vaak is het op een locatie behoorlijk duur om te eten of te drinken. En je hoeft echt geen kleffe boterham met kaas mee te brengen. Je kunt ook aan de slag met een leuk trommeltje met fruit en groente. Dat zelf meebrengen loont echt", zegt Faber-Versluis.

De budgetexpert raadt mensen aan goed te kijken naar tijd versus geld. "Wat krijg je terug voor wat je betaald hebt? Met andere woorden: hoelang ben je zoet met je uitje? Een escaperoom is leuk, maar kan vrij prijzig zijn voor maar een uurtje. Terwijl je op een speelboerderij al gauw de hele dag bent. Dat levert je dus meer op."

5 gouden tips van Marisca Kenter en Adine Faber-Versluis voor betaalbare uitjes: Probeer je entreekaartjes te kopen via handige sites als VakantieVeilingen.nl of Ticketveiling.nl. Door snel te bieden scoor je een kaartje een stuk voordeliger.



Gek op muziek of festivals? Kijk dan zeker op TicketSwap, waar tweedehands tickets voor een lagere prijs aangeboden worden.



Wanneer je veel met de trein gaat, kan het schelen eens te kijken naar de verschillende flexabonnementen die NS biedt. Hiermee kun je vanaf een klein bedrag per maand al met aardige korting op pad.



Wel graag op pad naar een pretpark? De prijzen van de parken lopen nogal uiteen. Probeer dan de iets minder bekende en grote attractieparken. Die zijn vaak net zo leuk én goedkoper.



Als je regelmatig naar een museum, dierentuin of pretpark gaat, kan het voordeliger zijn om een abonnement te nemen van je favoriete plek. Dat kan je kosten besparen.

