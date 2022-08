Hier moet je op letten als je met de auto in de hitte rijdt

Tijdens warme dagen vereist autorijden extra aandacht van de automobilist. Door de hoge temperaturen wordt de bestuurder wellicht minder alert en loopt hij het risico met een verhitte motor langs de kant van de weg te stranden. AutoWeek heeft de belangrijkste tips op een rijtje gezet.

Door NU.nl/AutoWeek

1. Check je vloeistoffen

Het lijkt erg vanzelfsprekend. Zorg ervoor dat de niveaus van koelvloeistof, olie en ruitenwisservloeistof in orde zijn. Voor de techniek van je auto is rijden in de hitte net zo goed een uitdaging als voor jou. En dat kleine beetje zorg helpt al veel.

2. Hou de bandenspanning in de gaten

Door de hogere temperaturen wordt de lucht in de banden warmer en zet deze uit. Als je bandenspanning checkt, zul je merken dat er waarschijnlijk lucht uit het ventiel komt - hoewel veel mensen in het algemeen met te weinig bandenspanning rondrijden. Zeker als je van plan bent om een lange rit op de snelweg te maken, is het belangrijk om de bandenspanning te controleren. En als het weer koel wordt: doe het nog een keertje. Door de koelere lucht kan de bandenspanning namelijk weer te laag worden. De juiste bandenspanning leidt bij auto's tot beter weggedrag en je verbruikt er ook nog eens minder energie door.

3. Haal snel die insecten van je lak

Na een lange rit op de snelweg kleven er al gauw talloze insecten op de voorruit. Neem de moeite om die voor de rit weg te halen. Als je de ruitensproeiers tijdens het rijden gebruikt, smeer je de dode muggen over de ruit uit en maak je het zicht alleen maar slechter. En maak ook de lak schoon: snel en automatisch bij de wasstraat of desnoods met de hand. Er zijn ook speciale schoonmaakmiddelen voor te koop. Brandt de zon langdurig op de insecten, dan leidt dit vaak tot lakschade die moeilijk te herstellen is.

4. Ventileer goed, ook met de airco aan

Als je auto een tijd in de brandende zon heeft gestaan, lopen de temperaturen daarin aardig op. Ventileer daarom goed voordat je wegrijdt, door de deuren langer open te laten staan. Je kunt ook bij het wegrijden alle ramen openen. De hete lucht gaat dan uit de auto en de airco kan het gemakkelijker overnemen. In het begin van de rit kun je ook beter de recirculatiestand inschakelen. Dan koel je namelijk alleen maar de lucht in de auto en haalt hij geen ware lucht vanbuiten. Hierdoor wordt het sneller behaaglijk. Kun je bij jouw auto op afstand de airco al aanzetten, dan is dat natuurlijk helemaal een goede optie.

5. Stel de airco rond de 21 graden in

Heb je airconditioning? Laat het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur dan niet te ver oplopen. Zorg ervoor dat de temperatuur van je auto is ingesteld op 20 tot 22 graden. Op erg hete dagen kun je het best een verschil van 8 graden tussen de binnen- en buitentemperatuur aanhouden. Het is ook voor jezelf en je passagiers beter. Bij een te groot verschil binnen en buiten kunnen mensen die problemen hebben met de bloedsomloop zelfs flauwvallen. Als je een paar minuten voor aankomst de airconditioning uitzet, kun je alvast wennen aan de hogere buitentemperatuur. En je voorkomt dat je een muffe geur in de airco (en dus auto) krijgt.

6. Draai de koele luchtstroom van je af

De menselijke verleiding is groot: bij het rijden in de hitte wil je gewoon die koele lucht op je richten. Maar weersta die verleiding en draai de koude luchtstroom juist een beetje van je af. Je kunt van de koude luchtstroom spierpijn krijgen.

7. Doe goede schoenen aan

Het is erg verleidelijk om in een warme auto je schoenen uit te trekken. Dat is gevaarlijk, want blootsvoets, met slippers of op hoge hakken kun je vaak minder krachtig remmen. Dit kan nét het verschil maken en een ongeval voorkomen. De verzekeringsmaatschappij kan bij een ongeval ook moeilijk gaan doen, omdat je met slippers je auto minder goed onder controle kunt houden.

8. Vergeet de hond en baby niet bij het uitstappen

Ben je eenmaal op je bestemming aangekomen, vergeet dan bij het uitstappen niet de meereizende kinderen of huisdieren. Ook tijdens een korte stop en zelfs als de auto in de schaduw staat, kan de temperatuur razendsnel oplopen. Zijn bovendien alle ramen dicht, dan kan dat fatale gevolgen hebben.

9. Drankflesje wordt vergrootglas

Het is verstandig om tijdens rijden in de hitte voldoende drank mee te nemen. Water is dan vaak het best. Let er bij het uitstappen wel op dat je de flesjes uit de auto haalt en in de kofferbak stopt. In de auto wordt het water namelijk heet, wat gewoon niet lekker is op een warme dag. Bovendien kunnen de flesjes als een vergrootglas gaan werken en brandgaatjes veroorzaken of zelfs tot een autobrand leiden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen