Zo overleef je de eerste werkdag na je vakantie

In je gedachten lig je nog op het strand, maar in werkelijkheid moet je weer druk aan het werk. Hoe overleef je de eerste dag na de vakantie? En hoe zorg je ervoor dat je de rust van de vakantie vasthoudt?

Door Mirte van Rooijen

Een rustige eerste werkdag begint met een goede voorbereiding vóór je vakantie. Hoe? "Stel een duidelijke out-of-officereply op", zegt Mirjam Hubregtse van adviesbureau Room to Grow. "Zeg niet alleen dat je weg bent, maar help de ander een handje: laat weten wie je vervanger is, zodat ze iemand anders kunnen mailen. Niet alleen bij spoed, maar juist ook voor andere vragen. Geef ook aan wanneer je weer terug bent en dat je in de loop van die week de mails verwerkt."

Zet de autoreply niet direct op je eerste werkdag weer uit, adviseert stresssocioloog Suzan Kuijsten, auteur van Gek op stress. "Stel je komt op maandag terug, laat hem dan tot woensdag aanstaan. Zo geef je jezelf de ruimte om alle mails weg te werken en rustig op te starten." Op deze manier voorkom je ook dat je direct met de waan van de dag meegaat, stelt de socioloog. "Trek je eigen plan, dan kan je geen onderdeel worden van het plan van een ander."

Stress is niet per se ongezond

Ga dus op de eerste dag ook even rustig bijpraten met een collega en neem tijdens het harde werken voldoende rustmomenten. "Dit noem ik bewuste ontspanmomenten", zegt Kuijsten. "Dan hou je nog even het ontspannen gevoel van de vakantie." Stress op zichzelf is niet slecht, legt de socioloog uit. "Het is een hulpmiddel om beter te presteren."

Het probleem met stress is dat mensen er geen rust tegenover zetten. "Je hebt naast piekmomenten ook ontspanmomenten nodig om het in evenwicht te houden. Als de rust wegvalt, dan wordt stress pas een probleem."

Je wil niet het afvoerputje van het kantoor worden, de plek waar iedereen zijn werk dumpt.

Mirjam Hubregtse, Room to Grow

De piekmomenten van stress moeten dus gedoseerd worden. "Je wil niet het afvoerputje van het kantoor worden, de plek waar iedereen zijn werk dumpt", zegt Hubregtse. "Maak een overzicht met wat je taken zijn en welke taken iemand anders kan oppakken." Hier kan je volgens Hubregtse al in de vakantie aan beginnen. "Dan heb je alle rust in je hoofd om erover na te denken."

Hierbij moeten mensen niet direct in een 'nee-modus' te schieten, waarschuwt Hubregtse. "Ik merk dat sommigen het goede voornemen hebben om vaker nee te zeggen. Maar het kan ook anders, door bijvoorbeeld nee te vervangen door: 'Ja, ik help je. Ik ben zelf nu druk met andere werkzaamheden, maar ik denk graag even met je mee.' Hierdoor pak je geen extra taak op, maar help je wel mee met het zoeken naar een oplossing, waardoor je collega hier zelf ook van leert."

Wat zijn je prioriteiten?

Voor een rustige eerste werkdag moet je dus grenzen stellen. "Maar als dat makkelijk was, deed iedereen het", zegt Kuijsten. "Bedrijfspsycholoog Tony Crabbe zei ooit: 'Als je het druk hebt, dan ben je te lui om keuzes te maken.' Zoek dus uit welke taken je prioriteit hebben en welke kleine taakjes je tussendoor kan doen of even kan laten liggen."

Maak aan het eind van iedere werkdag zo'n lijstje, adviseert Kuijsten. "Op deze manier kan de werkmodus uitgezet worden. Met zo'n lijstje geef je namelijk het signaal aan je brein dat de werkdag voor nu klaar is en je de taak kan loslaten. Je kan dus ontspannen van je avond genieten."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen