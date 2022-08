Hoogzwanger in de zomer: 'Smeren, drinken en voeten omhoog'

Met een hoogzwangere buik de hitte doorstaan: verloskundige Nalonya van der Laan legt uit hoe je deze zonnige vakantiemaand zo koel mogelijk doorkomt.

Door Elise Vermeeren

Zwangere vrouwen zijn net als gewone vrouwen als het heet is, zegt Van der Laan. "Rustig aan doen is het basisadvies. Als het goed is, ben je als hoogzwangere al met verlof, en kun je je tijd ook zo indelen dat je op de hete uren niets hoeft te doen."

Smeren, smeren, smeren: zo voorkom je een zwangerschapsmasker

Veel vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschap pigmentvlekken in hun gezicht of nek. Dat wordt een zwangerschapsmasker genoemd, omdat de vlekken vooral op de wangen, voorhoofd, rond de ogen en op de bovenlip verschijnen. Zo'n zwangerschapsmasker is medisch gezien niet erg, zegt Van der Laan, het is alleen niet altijd erg fraai.

Smeer jezelf elke ochtend goed in met een hoge factor en herhaal dat elke twee uur.

Blijf in de schaduw.

Draag een zonnehoed met rand die je hele gezicht in de schaduw houdt.

Opgezwollen enkels en voeten verminderen

Tijdens de zwangerschap houdt het lichaam meer water vast dan normaal. Warm weer doet daar nog een schepje bovenop. En aan het einde van de dag verzamelt dat extra vocht zich in de laagste delen van het lichaam, vooral als het warm weer is of als je veel hebt gestaan. Opgezwollen handen, voeten en enkels dus.

Van der Laan: "Je voeten kunnen niet knappen; het is niet gevaarlijk om opgezwollen voeten te hebben. Maar het kan erg oncomfortabel zijn om als het ware op kussentjes te lopen." Zo voorkom je zoveel mogelijk opgezwollen enkels, vingers en voeten:

Vermijd lang staan.

Zet je voeten in een ijsbadje.

Rust uit met je voeten omhoog.

Drink veel water - dit helpt je lichaam om overtollig water kwijt te raken.

Krijg je ineens een opgezet gezicht en zwellen je handen en voeten plotseling op? Neem dan contact op met je verloskundige of gynaecoloog, want dat kan een teken zijn van zwangerschapsvergiftiging.

Drinken en dobberen

Een nat washandje, glas water binnen handbereik, een ijsemmertje: zorg dat je water in de buurt hebt.

Blijf drinken, zegt verloskundige Van der Laan: water en thee. "Met vruchtensap krijg je ongemerkt veel suikers en calorieën binnen. Je kunt beter een sinaasappel eten dan een glas sinaasappelsap drinken. Op die manier krijg je ook vezels binnen en ben je langer verzadigd.

Maak je water aantrekkelijk: gooi er een partje limoen in, een takje munt of een schijfje sinaasappel.

Drink je water niet ijskoud; als tegenreactie gaat het lichaam dan juist opwarmen.

Zoek het water op, zeggen de experts van Ouders van Nu. Door te dobberen op een luchtbedje of in het water koel je af. Het water maakt je bovendien gewichtloos. Dat is een fijne verlichting voor je spieren en gewrichten.

Baren in de hitte?

Het zijn bij een baring in de hitte vaak de verloskundigen, kraamverzorgenden en de partners die peentjes zweten, zegt Van der Laan. "Ik heb barende vrouwen niet meer horen klagen op dagen met hoge temperaturen dan op dagen wanneer het koeler was. Hoe dat komt, weet ik niet. Ik neem aan dat de sensoren van de weeën alles overnemen, waardoor het lichaam die externe temperatuur niet registreert. Ik weet niet hoe het zit, maar uit 26 jaar ervaring weet ik dat het voor de bevalling niet veel uitmaakt."

