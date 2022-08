Hoeveel water moet je drinken als het buiten heel heet is?

Het algemene advies is om elke dag tussen de 1,5 en 2 liter water te drinken. Maar geldt dat ook tijdens een hittegolf of als het buiten heel heet is? NU.nl zocht het uit.

Door Mara Ruijter

Genoeg drinken is belangrijk om je vochtbalans op peil te houden. Je verliest namelijk vocht bij het ademen, door te zweten en via je urine en ontlasting. Het advies van het Voedingscentrum aan mensen vanaf veertien jaar is om elke dag 1,5 tot 2 liter te drinken. Kinderen vanaf één tot en met dertien jaar mogen iets minder drinken: tussen de 1 en 1,5 liter.

Waarom meer drinken op warme dagen?

Op warme dagen zweet je meer dan normaal. Omdat je meer vocht verliest, moet je ook méér dan het standaard advies drinken, zegt hoogleraar Integratieve Fysiologie Maria Hopman. "Het advies bij warm weer is om minimaal 2 liter te drinken, het liefst wat meer. Zelfs als je maar weinig doet op een dag, is het belangrijk om wat meer te drinken."



"Je lichaam is namelijk non-stop bezig om hitte kwijt te raken", legt Hopman uit. "Dat is niet altijd zichtbaar; zelfs als je denkt dat je niet zweet, verlies je toch minuscule druppeltjes vocht." Ben je erg actief of zelfs aan het sporten, dan mag je echt nog wel een stuk meer drinken. "Je spieren maken dan namelijk ook warmte vrij, dus je lichaam is nog harder bezig om die warmte weer kwijt te raken door middel van zweten."

Kleine slokjes water of grotere hoeveelheden?

Wat is beter: de hele dag door kleine slokjes of een paar keer per dag grotere hoeveelheid water drinken? "Dat maakt in principe niet zo veel uit", antwoordt Hopman. "Kijk vooral naar wat bij jou past. Sommigen lopen de hele dag met een flesje water rond, dan is het makkelijker om steeds een paar slokjes water te drinken. Maar dat is lang niet voor iedereen mogelijk." De hoogleraar raadt dan aan om bij ieder drinkmoment een glas water extra te drinken.

Het Voedingscentrum adviseert om op warme dagen elk uur een glas water te drinken. Plas je minder dan gebruikelijk of is je urine donker van kleur, dan heb je te weinig gedronken.

Warm drinken om af te koelen

Op warme dagen snakken we vaak naar een ijskoud drankje. Maar om je lichaam af te koelen kun je beter een warme drank kiezen. "Koude dranken geven een verfrissend gevoel, maar dat effect is maar van korte duur. Drink je een warme drank als thee, dan worden je haarvaten wijder om de warmte beter kwijt te kunnen. Je geeft je lichaam dus een extra zetje om de temperatuur te regelen, met als resultaat dat je het minder warm hebt", legt Hopman uit.

Waarom heb je minder eetlust op warme dagen?

Onze eetlust neemt op warme dagen juist vaak wat af. "Dat komt ook omdat je meer water drinkt, wat een voller gevoel geeft. Maar het is wel belangrijk om wat te eten, want je moet je zouten aanvullen die je verliest tijdens het zweten." Dat betekent echter niet dat je extra zout moet eten, zegt de hoogleraar. De meeste mensen krijgen meer dan voldoende zout binnen.

Zorg ervoor dat je voldoende voeding binnenkrijgt. Anders voel je je slap en suf, en krijg je juist nog meer last van de warmte.

"Probeer te eten zoals je altijd doet. Het is niet erg als dat net wat kleinere porties dan normaal zijn, maar zorg er wel voor dat je wat binnenkrijgt. Anders voel je je slap en suf, en krijg je juist nog meer last van de warmte."

Gooi vooral niet alles op de schop als de temperaturen hoog zijn, adviseert de hoogleraar. "Daar raakt je lichaam alleen maar van in de war. En verstop jezelf niet de hele dag binnen bij de airco, maar stel jezelf bloot aan de hoge temperaturen."

"Je lichaam is heel goed in staat om zich aan te passen aan een hogere temperatuur, maar daar moet het wel de kans voor krijgen. Het zal dan een stuk efficiënter werken om met de warmte om te gaan: makkelijker zweten, minder zout verliezen en een comfortabeler gevoel."

