Lekker op vakantie? Vergeet deze vijf reisgadgets niet

Genieten op het strand, of juist lekker op avontuur in de natuur? Vergeet dan niet om deze essentiële gadgets in te pakken.

Door: Erik Nusselder

Locatietracker

Stop een locatietracker in je koffer en je weet altijd waar je bagage is. Geen overbodige luxe als je denkt aan de huidige chaos op de luchthavens. Je koopt de bluetoothgadget voor een paar tientjes. Via een bijbehorende app kun je op elk moment zien waar je koffer is. Maar je kunt de tracker ook gebruiken voor bijvoorbeeld je portemonnee of rugzak.

Apple heeft een AirTag, Samsung een SmartTag. Wil je een van die twee trackers gebruiken, dan moet je ook een telefoon van dat merk hebben. Heb je een andere smartphone, kijk dan eens naar de trackers van Tile.

E-reader

Waar we onze koffers vroeger volpropten met boeken, zijn we nu overgestapt op de e-reader. Dat scheelt niet alleen ruimte, maar ook gewicht.

Er zijn veel verschillende apparaten om uit te kiezen. Welke het beste bij je past, hangt af van je voorkeuren. Wil je een verlicht scherm? Moet hij waterdicht zijn? De Kobo Libra 2 en Pocketbook Touch Lux 5 zijn in ieder geval goede keuzes.

Muziek

Soms wil je je op vakantie even afsluiten van de rest van de wereld. Zeker in het vliegtuig, zodat je geen last hebt van die snurkende passagier of dat schreeuwende kind naast je. Een koptelefoon met noisecancelling is dan een must. Deze technologie kan omgevingsgeluid dempen, zodat je in alle rust een serie kunt kijken of naar muziek of een podcast kunt luisteren.

Wil je juist sámen met je reisgezelschap van muziek genieten, gebruik dan een bluetoothspeaker. Dit kleine apparaatje koppel je aan je telefoon, zodat je ook wat te luisteren hebt als je appartement geen stereo heeft.

USB-lader

Als je een hotelkamer of appartement hebt geboekt, is het altijd nog maar de vraag hoeveel stopcontacten aanwezig zijn. En er zijn genoeg apparaten die opgeladen moeten worden: je telefoon, e-reader, fototoestel. Om over je elektrische tandenborstel nog maar te zwijgen. Neem daarom altijd een oplader met meerdere USB-ingangen mee. Zo kun je al je apparaten in één keer opladen. Moet je alleen niet vergeten de bijbehorende opladers in te pakken.

Zoek ook altijd even uit of je een wereldstekker nodig hebt op je vakantieadres. In sommige landen zien de stopcontacten er anders uit en heb je een apparaat nodig dat de juiste stroom levert. Deze wereldstekkers zijn tegenwoordig ook met meerdere USB-poorten te koop.

Powerbank

Ben je van plan om een lang stuk te gaan hiken? Vergeet dan niet om een powerbank mee te nemen. Een powerbank is een extra accu. Zo laad je je apparaten helemaal opladen, zonder dat je een stopcontact nodig hebt.

Natuurlijk moet je de powerbank zo nu en dan opladen. Dus als je een dagenlange jungletocht gaat maken, heb je een andere oplossing nodig. Kies dan voor een solar powerbank: een accu met kleine zonnepanelen die zichzelf opladen in de zon. Hartstikke handig, maar dan moet de zon niet wegblijven.

