Zo voorkom je financiële blunders op vakantie: 'Ik zoek alles goed uit'

Naar een vakantie kijken we lang uit en als het eenmaal zo ver is, willen we er ook flink van genieten. Maar niets is zo vervelend als op reis tegen onverwachte geldproblemen aan lopen. Sarah, David en Krista delen hun financiële blunders op reis. En experts geven tips over hoe je dit kunt voorkomen. "1.000 euro boete voor vijf lullige kiezelsteentjes uit Sardinië."

Door: Simone Langejan

Je gaat op reis en dan blijkt bij aankomst dat betalingen met een pinpas niet mogelijk zijn. Het overkwam de 38-jarige Sarah Kingma uit Emmen.

Zij ging voor twee weken naar Cuba. "Wij hadden ter voorbereiding 200 euro gepind op het vliegveld thuis. Eenmaal daar aangekomen bleek er in geen velden of wegen een pinautomaat te zijn", vertelt ze. "We hadden geen creditcard en konden dus helemaal niks."

Wat volgde was een bijzondere vakantie. "We hebben er nooit bij stilgestaan dat je niet overal je pinpas kunt gebruiken. Je gaat daar stiekem gewoon van uit", zegt ze. "200 euro voor twee weken is weinig. Hierdoor hadden geen geld voor uitjes, souvenirs of lekker uit eten gaan. Met de paar centen die we hadden, gingen we steeds maar met de lokale bus om wat te zien. Gelukkig kostten de zon en zee niks extra's."

Niet alleen lang leve de lol

Het verhaal van Sarah is heel herkenbaar, zegt Christiaan Meijer van Wijzer in geldzaken. "Mensen die op vakantie gaan, onderschatten soms de reis en bestemming. Onder het mom: het is vakantie en daarmee lang leve de lol. Reizigers zien dan op de plaats van bestemming wel hoe de bankzaken werken. Helaas is dat niet overal zo makkelijk. Er zijn plekken in de wereld waar je nog steeds alleen met contant geld kunt betalen."

Vakantiestress kan je verhinderen dingen goed te regelen.

Christiaan Meijer van Wijzer in geldzaken

Ook denkt Meijer dat mensen vaker hun aandacht op iets anders richten als ze op vakantie gaan. "Op de makkelijke en leuke zaken, zoals het weer, activiteiten en het eten. Daarbij is het bewezen in de gedragspsychologie dat mensen die gestrest zijn minder overzicht hebben", vult hij aan. "Vakantiestress kan je verhinderen dingen goed te regelen, zoals geld en een paspoort meebrengen, een vignet kopen of je inlezen in de douaneregels."

Woordvoerder Sanne Over van de ANWB adviseert reizigers zich goed in te lezen voor ze op vakantie gaan. "Op onze website hebben we per land een overzicht. Hier kan je praktische tips vinden, maar ook lezen over betalen, de valuta, douaneregels en inentingen. Deze voorbereiding kan enorm schelen, zodat je niet tegen onverwachte kosten aan loopt."

Pas op: de stenen van de stranden van Sardinië mag je niet zo maar meenemen.

Fikse boete door negeren douaneregels

Zich inlezen in de plaatselijke douaneregels had de 32-jarige David Heijnen uit Utrecht flink wat geld kunnen besparen. Vorig jaar ging hij samen met zijn vriendin naar het Italiaanse eiland Sardinië. De twee besloten op het strand een paar gevonden steentjes mee te brengen als aandenken aan hun reis. "Het waren geen bijzondere steentjes. Gewoon kiezelsteentjes die langs de weg slingeren." Op het vliegveld ging de tas door de scanner en werden ze uit de rij gehaald door de politie. "Toen kregen we te horen dat het meenemen van steentjes verboden is."

Sinds 2017 is het meebrengen van strandzand, schelpen en stenen van Sardinië strafbaar. Ze worden aangemerkt als natuurlijk erfgoed. Hoewel David duidelijk maakte zich van geen kwaad bewust te zijn, kreeg hij een fikse boete onder zijn neus. "1.000 euro voor vijf lullige kiezelsteentjes. We hebben flink gebaald en een paar tranen gelaten. Als we dit hadden geweten, hadden we het natuurlijk nooit gedaan."

Let op waar je rijdt

Ook de vakantie van Krista Izelaar (42) uit Rotterdam pakte een stuk duurder uit dan verwacht. In 2019 ging zij met het gezin tien dagen naar het Italiaanse Toscane. "Ons hotel lag vrij afgelegen. Daarom besloten we met de auto verschillende steden te bezoeken, zoals Florence en Lucca. We zagen bij deze steden wel wat Italiaanse verkeersborden, maar hadden geen idee wat er stond."

"Een maand na thuiskomst viel de eerste bekeuring van 80 euro op de mat", vertelt ze. "Blijkt dat alleen inwoners van de stad de binnensteden in mogen rijden." Helaas bleef het hier niet bij voor Krista. "Tot een half jaar na de vakantie kregen we bekeuring na bekeuring. Ongeveer voor elke stad twee: voor het in- en uitrijden. Het heeft ons honderden euro's gekost. Echt een domper na de vakantie."

Met haar verhaal hoopt ze anderen te kunnen waarschuwen. "Ik zoek nu alles van tevoren goed uit, zodat ik mijn geld ook echt kan uitgeven aan leuke dingen op vakantie."

Drie tips om je geldzaken op reis goed te regelen Ga je buiten Europa op vakantie? Dan moet je regelen dat je ook buiten Europa kunt pinnen door je pinpas op 'wereld' te zetten. Dat gaat meestal via de bankapp op je telefoon.

Bewaar je passen op verschillende plekken in je bagage. En noteer belangrijke nummers, bijvoorbeeld dat van de bank en de ambassade, in je telefoon. Wordt je betaalpas gestolen, laat dan direct je rekening blokkeren via het alarmnummer van je bank.

Vergeet niet een reisverzekering af te sluiten, ook al heb je een Nederlandse zorgverzekering. Een zorgverzekering dekt alleen het bedrag dat zorgverleners hier thuis in rekening mogen brengen. Een reisverzekering biedt een aanvulling voor de kosten in jouw vakantieland als die hoger uitvallen.

