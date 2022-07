Deze spullen in je auto zijn in het buitenland verplicht

Wie niet de juiste spullen in de auto heeft liggen, kan in sommige landen een boete krijgen. Wat moet je bij je hebben als je aan je vakantiereis begint?

Door: Amy van de Wiel

Wanneer je met de auto naar een ander Europees land reist, hoef je je auto in principe niet aan te passen. In het buitenland gelden voor een auto over het algemeen dezelfde eisen als die in het land waar de auto geregistreerd staat.

Maar consumentenorganisaties als de ANWB wijzen erop dat lokale politieagenten deze regel vaak niet kennen. Daardoor worden er soms toch onterecht boetes uitgedeeld, ook al heeft jouw auto een Nederlands kenteken.

In Nederland ben je niet verplicht om bepaalde veiligheidsartikelen in de auto te hebben. De enige verplichting die in ons land geldt, is dat je bij pech of een ongeval een gevarendriehoek moet gebruiken als je alarmlichten niet werken. Het zonder meer bij je hebben van zo'n driehoek is dus niet verplicht, maar neem die toch maar altijd mee, adviseert de ANWB. In andere landen is het wel degelijk verplicht om bepaalde spullen bij je te hebben (zie het kader bij dit artikel).

Je zal niet zomaar een boete krijgen als je alleen maar een bepaald voorwerp niet bij je hebt.

Markus van Tol, ANWB

Vooral je houding bepaalt of je een boete krijgt

Volgens woordvoerder Markus van Tol van de ANWB zijn vaak vooral je houding en gedrag bepalend voor het wel of niet krijgen van een boete in het buitenland. "Je zal niet zomaar een boete krijgen als je alleen maar een bepaald voorwerp niet bij je hebt. En een agent houdt je meestal pas aan als hij vindt dat je opmerkelijk gedrag vertoont. Nederlanders hebben vaak de neiging om in discussie te gaan met politieagenten. Doe dit vooral niet in het buitenland: de kans is groot dat je boete hierdoor hoger wordt."

Het niet bij je hebben van de vereiste spullen heeft geen gevolgen voor je autoverzekering, zegt Jennifer ten Have, woordvoerder van verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. "Als je een ongeluk krijgt en bijvoorbeeld geen gevarendriehoek of brandblusser aan boord hebt, heeft dat geen gevolgen voor de dekking van je autoverzekering. Je kunt uiteraard wel nog steeds een boete krijgen van de plaatselijke autoriteiten."

Bijzondere eisen voor auto's in Europese landen Spanje: een reservewiel en een antidiefstalsysteem in de auto zijn verplicht.

Turkije: een reservewiel, gereedschap en twee gevarendriehoeken in de auto zijn verplicht.

Tsjechië: een reservewiel óf bandenreparatieset in de auto is verplicht.

Polen: een antidiefstalsysteem en spatlappen bij de achterwielen zijn verplicht.

Frankrijk: op de snelweg is het verboden om een gevarendriehoek te plaatsen.

Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland: het is verboden om een gevarendriehoek op de snelweg te plaatsen.

Cyprus: er wordt geadviseerd om altijd een zonnebril mee te nemen.

Malta en Ierland: het verblinden van tegenliggers is strafbaar. Het wordt daarom aangeraden om koplampen indien mogelijk te verstellen of gedeeltelijk af te plakken (omdat er in deze landen links gereden wordt).

(bron: ANWB)

Verzekeringsbewijs op de eerste plaats

Van Tol moedigt aan de vereiste spullen in een bepaald land wel altijd mee te nemen, ook om de veiligheid te waarborgen. "Als je met autopech in het buitenland staat, is het bijvoorbeeld veiliger als je langs de vluchtstrook staat met veiligheidshesjes aan. Andere bestuurders weten dan dat ze rekening met je kunnen houden." Van Tol raadt aan altijd een gevarendriehoek, veiligheidsvest en verbanddoos mee te nemen op weg naar het buitenland.

Autojournalist Stéphan Vermeulen van AutoWeek is zelf altijd goed voorbereid als hij de auto instapt. Hij somt op wat hij altijd standaard in de auto heeft liggen: "Een verzekeringsbewijs, zoals de bekende groene kaart, staat op nummer één. Je kan daarmee in het buitenland aantonen waar je verzekerd bent bij een ongeval. Verder heb ik voor alle passagiers een veiligheidshesje, maar ook een verbanddoos, reservewiel en bijbehorende kruissleutel aan boord."

Kilometerslange files bij tunnels

Een goede voorbereiding heeft volgens Vermeulen niet alleen te maken met de juiste spullen meenemen in de auto, maar ook met jezelf voorbereiden op eventuele autopech. "Bij bandenpech is het fijn als je zelf ook weet hoe je het oplost. Kijk dus van tevoren hoe je zoiets eventueel zelf kan verhelpen, bijvoorbeeld door jezelf aan te leren hoe je een band kan vervangen."

Niet zo handig aangelegd? Dan kun je altijd nog het telefoonnummer van de alarmcentrale van je verzekeringsmaatschappij of een pechhulpdienst bellen.

Van Tol van de ANWB adviseert ook altijd reservelampjes mee te nemen als je een flinke autorit gaat afleggen. "Veel mensen staan er niet bij stil dat er bijvoorbeeld richting Oostenrijk vaak kilometerslange tunnels zijn. Dat zijn vaak ook de plekken waar files beginnen. Goede autoverlichting is van essentieel belang."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen