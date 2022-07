Vind je je werk nog leuk? Gebruik de zomer om te reflecteren

De zomer is voor veel mensen hét seizoen om het even rustiger aan te doen. Op kantoor of in je eigen bedrijf is het wat minder druk en misschien ga je nog op vakantie. Gebruik deze periode eens om na te denken over je werk. Doe je iets wat je nog leuk vindt? Wil je er meer uit halen? Experts vertellen je hoe je deze zomer als reflectiemoment gebruikt.

Door: Sanne Wolters

We leven de meeste tijd op de automatische piloot. Dan is er weinig ruimte om na te denken over of we ons werk nog wel leuk vinden, zegt Marloes Halmans van The Happy at Work Agency, een bedrijf gespecialiseerd in loopbaancoaching en coaching van startende ondernemers. "Als je meer naar je gevoel gaat luisteren en dat volgt, zal je zien dat je hele andere keuzes gaat maken in je werk."

Om tot dat gevoel te komen, moeten we op vakantie. Of in ieder geval een paar weken vrij nemen. "Je hebt dan even geen last van dagelijkse werkstress en hoeft niet aan verwachtingen voldoen. Zo heb je echt even tijd om uit te zoomen en te ontdekken wat je nou wil in je loopbaan."

Hele zomerperiode vrij nemen van je werk

Groeistrateeg Josiene Borgers is eigenaar van Winning Impact en neemt altijd de hele zomerperiode vrij om los te komen van haar werk als ondernemer. "Om erachter te komen wat je echt wil en wat je zou doen als er geen belemmeringen zijn, moet je de stilte opzoeken."

Aan het begin van het jaar plant Borgers de vrije periode al in en op basis daarvan bepaalt ze haar werkdoelen. "Je bepaalt gewoon wat je moet verdienen dat jaar en kijkt hoe je dat voor elkaar krijgt in tien maanden in plaats van twaalf maanden. Dat geeft zoveel meer ruimte. Veel ondernemers zijn alleen maar bezig met uren maken, plannen niet goed en hebben daardoor ook geen ruimte om lang vrij te nemen."

Wat is zes weken nou? Die periode gaat echt niet het verschil maken in je carrière.

Josiene Borgers, groeistrateeg

Mensen die in loondienst werken kunnen er natuurlijk wat minder makkelijk een paar weken tussenuit. Maar probeer het eens, zegt Borgers. "Ik heb bij grote internationale bedrijven gewerkt en weet dat je soms het idee hebt dat je niet lang weg kunt. Maar wat is zes weken nou? Die periode gaat echt niet het verschil maken in je carrière."

Echte rust is volgens Borgers voor elke werkende waardevol. Ineens zie je hoe je bepaalde problemen kunt oplossen of waarom je altijd zo onrustig bent. "We moeten heel de dag zoveel, we zijn het verleerd om naar onze intuïtie te luisteren. 'Verstillen' vinden we maar zweverig. Maar als je de rust niet opzoekt, belemmer je jezelf alleen maar en ook je potentieel. Dat is ontzettend zonde."

Ga eens alleen op vakantie en zoek een andere omgeving op

Ook Halmans zegt dat je er met een weekje uitrusten onder de Spaanse zon niet komt. "Ik zie vaak dat mensen in mijn omgeving in september gewoon weer over dezelfde dingen klagen. Mijn tips is: ga eens alleen op vakantie. Als je met het gezin gaat, ben je nog steeds ouder en partner. Ga je met een vriendin, dan spiegel je je aan haar. Alleen op vakantie gaan werkt eigenlijk als een retraite. Je bent je referentiekader kwijt. Het moet ook even ongemakkelijk worden, dan laat je pas los wat je denkt dat je bent en ontdek je wie je wil zijn."

Om op vakantie tot deze antwoorden te komen, hoef je echt niet per se een yogamatje mee te nemen naar de camping, zegt Borgers. "Sommigen denken dat ze meteen aan de yoga moeten of moeten gaan mediteren. Ze maken er zo een veel te groot ding van. Ik ga tijdens mijn vakantie veel de natuur in, lekker wandelen of fietsen. Zo krijg ik vanzelf weer nieuwe inzichten."

Het moet te pijnlijk worden om na je vakantie nog terug te gaan naar het leven dat je leidde.

Marloes Halmans, eigenaar The Happy at Work Agency

Ook is het niet noodzakelijk om naar een verre bestemming te gaan, zegt Halmans. "Met alleen al een andere omgeving opzoeken doorbreek je het ritme en de patronen van thuis. Probeer daar voor jezelf eens op te schrijven wat je belangrijk vindt in je werk, in je leven. Pak gewoon pen en papier en kijk eens wat er gebeurt."

Ben je bang dat er toch niets van de verandering terechtkomt? Dan is de pijn niet groot genoeg, zegt Halmans. "Het moet te pijnlijk worden om na je vakantie nog terug te gaan naar het leven dat je leidde. Alleen dan zal je de motivatie voelen om echt iets te veranderen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen