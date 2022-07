Op pad met de elektrische auto in het buitenland: wat valt op?

De verkoop van elektrische auto's zit nog altijd in de lift, dus elke zomer komen er mensen bij die voor het eerst vakantieritten gaan maken. Daar rekenen we onszelf ook toe. Wat valt op als je blanco op pad gaat? Daarvoor maakten we ritten in België en Duitsland.

Door: AutoWeek

De auto van dienst is een Kia Niro, de afgelopen twee jaar de bestverkochte auto van Nederland. Dat was mede te danken aan de elektrische versie van het model, waardoor het waarschijnlijk is dat veel bestuurders daar nu voor het eerst mee op vakantie gaan.

Die groep valt met de neus in de boter, wat de Kia met het accupakket van 64 kilowattuur trakteert je bij zomerse temperaturen zomaar op een rijbereik van een kleine 470 kilometer. Althans, dat spiegelde de auto ons meermaals voor op basis van de rijstijl. Het verbruik bevestigde dat meermaals.

Toen we met 100 kilometer per uur Nederland doorkruisten, waarbij de airconditioning gewoon aan stond, gaf de auto een 7,5 kilometer per kilowattuur aan. Met een accupakket van 64 kilowattuur netto leert een snelle rekensom dat je pas na 480 kilometer stil zou vallen.

Smelt het rijbereik als ijs voor de zon zodra je je op de Duitse autobahn begeeft? Ja en nee. Onze rit richting Berlijn ging over overwegend tweebaanswegen, waardoor het al snel druk is en opschieten er niet in zit. Toch konden we zo nu en dan de 130 kilometer per uur aantikken, maar dan zit je al snel op de 6 kilometer per kilowattuur en dus kom je maximaal 384 kilometer ver als je de auto helemaal leeg rijdt. Dat wil je uiteraard niet, dus na een kleine 350 kilometer moet je vermoedelijk aan de lader.

Routeplannen en laadpassen aanvragen

Maar laten we bij het begin beginnen, want een rit met een elektrische auto vergt wat planning. In die zin ga je terug naar de vakantieritten van vroeger, toen de grote landkaarten op de keukentafel kwamen om de route te plannen.

Volgens verzekeraar Allianz Direct, die onlangs de stemming peilde onder een groep elektrische rijders, is zo'n planning prioriteit nummer één. Ook steken deze bestuurders meer tijd het onderzoek naar de voorzieningen ter plaatse. Zijn er bijvoorbeeld parkeerplekken met laadpalen?

Daarnaast doe je er verstandig aan om er zeker van te zijn dat je laadpas(sen) ook op zoveel mogelijk plekken in het buitenland functioneren. Uit een recent onderzoek van Shell Recharge Solutions blijkt dat veel bestuurders tot wel vier passen hebben, een belangrijk verbeterpunt.

Gelukkig zijn er nu talloze apps om je te elektrische rit ontzorgen. Routeplanners van bijvoorbeeld de ANWB of A Better Route Planner laten je precies zien hoe je ergens komt. Tesla had het al, maar ook de navigatiesystemen van veel andere elektrische auto's laten je tegenwoordig precies waar en hoelang je ergens moet stoppen.

Vaker stoppen is sneller

Onze voorbereiding bestond eruit om een laadpunt op ongeveer 350 kilometer van Utrecht te vinden. Onze keuze viel op een IONITY snellader, even buiten Hannover. Dat is eigenlijk een beetje de brandstofmindset, realiseerden we ons later.

De routeplanners gaan op een andere wijze te werk, waar je echt even aan moet wennen. Die raden namelijk al een laadsessie vlak over de grens aan, terwijl je dan nog makkelijk stukken verder kan. De reden daarachter is dat je met korte stops sneller op je eindbestemming bent.

En inderdaad, toen we bij het IONITY-station kwamen, hadden we veertig minuten nodig om weer tot 80 procent vol te komen. Kanttekening daarbij is dat de Niro met een laadsnelheid van maximaal 77 kW niet grensverleggend is (we haalden 72 kW). Veel moderne elektrische auto's laden met 120 kW of meer, terwijl de nieuwe Kia EV6 onder de juiste omstandigheden zelfs met 220 kW laadt. Dan schiet het op.

Lang doorrijden betekent lang(er) laden.

Gebruik van de airco snoept rijbereik af

Daarnaast gaan er vaak verhalen dat je met het gebruik van de airco of de verwarming enorme happen uit de rijbereik neemt. Voor vertrek stond het opgegeven rijbereik van de Kia Niro op 486 kilometer. Met de airco ingeschakeld daalde het naar 470 kilometer. Toen we de airco een tandje harder zetten, snoepte het systeem er nog eens 6 kilometer van af. Geen wereldschokkende impact, maar wel iets om op te letten. Die paar kilometers kunnen net het verschil maken.

Wat valt verder op? Het schort onderweg nog altijd aan bewegwijzering en borden. Dat is in Nederland ook het geval, maar hier kun je er inmiddels van op aan dat een laadpunt nooit ver weg is. Dat is in België en Duitsland wel anders. Slechts sporadisch kom je een bord tegen waarop in kleine letters de naam van een energiebedrijf staat. Daarnaast staan er langs de snelwegen veel snelladers van het eenvoudige soort, dat wil zeggen maximaal 50 kilowatt.

Tenslotte zal het bovenstaande ook een ander verhaal zijn als we op pad waren gegaan met een auto die krap 250 snelwegkilometers haalt, ook als daar een hogere laadsnelheid tegenover staat. Onze ervaring is nu echter dat, zodra een auto fors langer door kan dan dat jij de plas kan ophouden, je een laadstop eigenlijk niet (meer) als enorm hinderlijk ervaart.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen