Op vakantie? Deel het niet op Instagram, want ook inbrekers kijken mee

Als je op vakantie gaat, wil je dat uit enthousiasme waarschijnlijk delen met de hele wereld. Maar niet alleen je vrienden en familie zitten op Instagram, Facebook of Twitter; ook inbrekers gluren mee.

Door: Erwin Vogelaar

"Daar moet je voorzichtig mee omgaan", vertelt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider woninginbraak bij de politie. "Door onderzoek weten we dat criminele bendes op sociale media kijken of mensen op vakantie zijn."

Het is heel begrijpelijk om informatie over je vakantie op sociale media te willen delen. Je bent er blij mee en misschien wel trots op dat je er even tussenuit kan gaan. Het is ook de perfecte manier om je vrienden en familie op de hoogte te houden van je avonturen. Maar als je berichten openbaar zijn, kijken ook anderen mee.

Cijfers over het aantal inbraken dat plaatsvindt door een bericht op sociale media heeft de politie niet. Maar dat inbrekers op die manier te werk gaan is zeker. Het gaat voornamelijk om professionele bendes voor wie we het steeds makkelijker maken. "We zijn zo ongelofelijk online met zijn allen", stelt Van der Velden Walda. "Als je tegenwoordig een naam googelt, heb je al snel een adres te pakken. Als je naam in je account staat, ben je te achterhalen."

Zet je berichten op privé

Er zijn manieren om berichten te delen op sociale media, zonder pottenkijkers. Op Instagram kun je een lijstje met 'beste vrienden' aanmaken. Voordat je beelden van je vakantie op Instagram Stories gooit, kun je kiezen of je deze voor iedereen beschikbaar wil maken óf alleen voor je beste vrienden.

Twitter werkt aan een soortgelijke functie, genaamd Twitter Circle. Hiermee zijn tweets alleen naar een selecte groep mensen te sturen. Deze mogelijkheid wordt nu langzaam beschikbaar gemaakt voor gebruikers.

Het is ook mogelijk om je sociale media even helemaal op slot te zetten. Zo kun je van een Instagram- of Twitter-profiel een privéaccount maken, zodat alleen je volgers je content kunnen bekijken. Na je vakantie is het account dan weer openbaar te maken.

Sein de buren in

Ga je op vakantie en deel je dat op sociale media, dan is het wel handig als er door bekenden op je huis wordt gelet. Bijvoorbeeld door de buren. Een andere oplossing is om een familielid op het huis te laten passen. "Dan is je huis gewoon bewoond en kun je alles delen", stelt Van der Velden Walda.

Denk ook aan de algemene preventiemaatregelen. Laat een bewoonde indruk achter als je weggaat, door bijvoorbeeld niet alles op te ruimen, niet alle gordijnen dicht te doen en wat schoenen in de gang te laten staan.

Als je iemand langs laat komen om de planten water te geven, laat diegene dan ook de post opbergen. Ook slimme lampen of lampen met een tijdschakelaar zijn handige hulpmiddelen om je huis bewoond te laten lijken. En misschien een open deur, maar sluit deuren en ramen (ook op zolder) voordat je het huis verlaat.

