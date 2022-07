Ben je flexibel in reisdata en bestemming? Dat kan flink geld schelen

Bij steeds meer reisorganisaties en boekingssites is het mogelijk om flexibel te zoeken op data en reisbestemming. Niet alleen zorgt dat voor een verrassende vakantie, maar het is ook goed voor je portemonnee. NU.nl sprak met experts uit de reisbranche over deze opkomende trend.

Door: Simone Langejan

Vakanties zijn er de afgelopen jaren niet goedkoper op geworden. In het eerste jaar na corona zijn vakanties gemiddeld 11 procent duurder geworden ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit een analyse door review- en boekingssite Zoover van tien miljoen prijzen van pakketreizen van alle aanbieders over de afgelopen drie jaar.

Voor veel reizigers zijn kosten een belangrijke factor bij het boeken van een reis naar het buitenland. Vervoer wordt steeds duurder door de stijgende brandstofprijzen en met de hoge inflatie is een vakantie in eigen land ook flink aan de prijs.

"We zien dat mensen op zoek zijn naar vakanties die passen bij het budget", vertelt Sunweb-woordvoerder Martine Langerak.

Een willekeurige bestemming kiezen

Veel grote reiswebsites spelen dan ook in op een groot en budgetvriendelijker aanbod. Aanbieders doen dit door op hun website een 'willekeurige bestemming' of 'overal' als bestemmingskeuze te bieden. "Prijzen van vluchten en vakanties zijn gebaseerd op vraag en aanbod", zegt Eelko van Drongelen, eigenaar van Weflycheap. "Door iets verder te zoeken kan je soms behoorlijk besparen. Maakt je het niet uit om vanaf Brussel of Düsseldorf te vliegen, dan vertrek je zo voor een paar honderd euro minder", zegt hij.

Je hoeft niet langer meer één vaste datum in te voeren. Je kunt zelfs kiezen voor een maand of een half jaar.

Martine Langerak, Sunweb

Van Drongelen adviseert mensen zo breed mogelijk te zoeken. "Bijvoorbeeld met een handige wereldkaart, via Weflycheap of Google Flights, waarop je overzicht hebt van alle tickets van verschillende aanbieders. Zo staar je je niet blind op één partij."

Hetzelfde geldt voor de reisdata. "Je hoeft niet langer meer één vaste datum in te voeren. Je kunt zelfs kiezen voor een maand of een half jaar", aldus Langerak. "Dan zie je direct op welke dagen de prijzen omhoogschieten en wanneer er minder reizigers gaan."

Langerak ziet bij Sunweb een verschuiving in het type boekingen. "Er zijn steeds meer spontane en lastminuteboekingen. Dat is niet meer voor een enkeling", legt ze uit. "Door de pandemie hebben mensen gezien hoe de reisbeperkingen steeds konden veranderen. Mensen hebben behoefte aan flexibiliteit in het (om)boeken."

In de praktijk soms lastig

Trendwatcher Kees van der Most kijkt wat kritischer naar de nieuwe trend. "Het is vooral op papier een goed idee, maar pakt in de praktijk soms lastiger uit. Veel mensen reizen samen met anderen, bijvoorbeeld als gezin of partners. Je moet dan toch rekening houden met elkaars wensen."

Hij werkt vooral goed als je alleen bent, denkt hij. "Dan heb je alle vrijheid om te kunnen doen wat jij wilt, en waar jij dit wilt", zegt hij. "Veel mensen werken toch met een bucketlist van bepaalde dingen die ze graag willen zien. Dan is een vrije bestemming lastiger en kom je misschien op een plek waar je niet direct op zit te wachten."

Tips om geld te besparen op reis deze zomer Schaf een creditcard aan die een standaard reisverzekering of annuleringsverzekering aanbiedt. Bijvoorbeeld die van Mastercard of American Express. Betaal je de reis met deze kaart, dan is je reis automatisch verzekerd. Ook kun je de extra opties tijdens het boekingsproces overslaan en geld besparen.

Boek je een hotel? Kijk dan altijd op de website van het hotel zelf en vergeet Booking.com of Expedia voor het maken van je boeking. Vaak is de prijs op de website van het hotel zelf een stuk lager dan op de website van die aanbieders. Dat komt doordat hotels dan geen commissie hoeven te betalen aan deze partijen. Dat kan je tientallen euro's voordeel per nacht opleveren.

Pin je contant geld op vakantie? Kies op de pinautomaat dan altijd de optie 'without conversion'. Dat is altijd de goedkoopste optie en bespaart je enorm veel geld.

Durf te wachten als je flexibel bent. Een goede last minute komt altijd wel beschikbaar.

