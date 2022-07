Deze gerechten zijn geschikt voor de hete zomerdagen

In de zomer zijn we vaak op zoek naar verkoeling. We zitten er dan meestal ook niet op te wachten om in de keuken boven een hete pan te staan en een ingewikkelde maaltijd te bereiden. Deze gerechten zijn hittegolfproof en helpen je door hete dagen heen.

Door: Isabelle Voois

"Op erg warme dagen willen we vaak niet lang in de keuken staan", merkt Brenda Hoff van foodblog Brenda Kookt. "Daarbij hebben te hete dagen vaak ook invloed op onze eetlust. Je hebt minder trek. Ga dan dus voor makkelijke en koude gerechten die je snel kunt klaarmaken."

Ook Jaimy van Dijke, oprichter van foodblog Jaimy's Kitchen, ziet het tijdens warme dagen vaak niet zitten om in de keuken veel moeite te moeten doen en zich in het zweet te werken. "Over het algemeen geef ik dus de voorkeur aan iets kouds, of in ieder geval lauwwarms."

Voor Van Dijke is het ultieme zomergerecht een gazpacho. "Gazpacho is in de zomer heel lekker, omdat het een koude soep is en het ook heel fris van smaak is", zegt ze. Een recept hiervan deelt ze op haar site. "Vaak doe ik er ook blokjes paprika en komkommer op, dus dan heeft het ook nog een beetje een bite. Het is ook nog eens heel snel klaar, want je gooit het eigenlijk gewoon allemaal in de blender. Dat is voor mij een topper."

Wissel af met salades

Hoff vindt salades, pastasalades en rauwkost goed geschikt voor de warme zomerdagen. "Maar ook een gevulde wrap, snelle plaattaart of couscous doet het goed. En wat dacht je van een frisse aardappelsalade? Deze kun je vooraf bereiden en in de koelkast bewaren."

Meestal heb je wat minder trek na zo'n warme dag, dus ik kies dan een lekkere salade, eventueel met een stokbroodje erbij.

Eva de Vries, Eef Kookt Zo

"Een lekkere gevulde salade is altijd goed in de zomer", vindt ook Van Dijke. "Je kunt daar dan ook een stukje vlees of vis bij maken als je een salade bijvoorbeeld niet vullend genoeg vindt. Je kunt afwisselen met de salades, een salade hoeft niet met alleen sla te zijn. Maak bijvoorbeeld een pasta- of couscoussalade om het wat vullender te maken." Een van haar favorieten is panzanella, een Italiaanse restjessalade waarin vaak croutons zijn verwerkt.

Als de temperatuur stijgt, zijn snelle en makkelijke gerechten ideaal, zegt Eva de Vries, eigenaar van kookblog Eef Kookt Zo. "Meestal heb je wat minder trek na zo'n warme dag, dus ik kies dan een lekkere salade, eventueel met een stokbroodje erbij. Pastasalades zijn perfect (voor) te bereiden en je hebt een makkelijke en vullende maaltijd. Lekker met groenten erdoor. En kies voor volkoren pasta als je er een voedzamere maaltijd van wil maken."

Slinger de barbecue aan

Heb je wel trek in iets warms? "Ga dan gewoon voor de barbecue", tipt Hoff. "Veel gerechten kun je inmiddels ook op de barbecue klaarmaken. Ga lekker in de schaduw zitten zodat het minder warm is, en je kunt lekker genieten van de barbecue."

"Een stukje vlees, vis of vega van de barbecue met een simpele salade is ook een perfecte maaltijd bij warm weer", zegt De Vries. Op haar website deelt ze tien snelle recepten waarvoor de oven of het fornuis niet te lang aanstaat, waaronder gevulde wraps, noedels en een snelle couscous.

"In de zomer maak ik ijsthee. Je kunt dan bijvoorbeeld eerst thee zetten en die laten afkoelen", zegt Van Dijke tot slot. "Je kunt er ook wat fruit aan toevoegen, en je zou er ook suiker aan kunnen toevoegen als je het wat zoeter wil maken." Er zijn ook heel veel theesoorten die van zichzelf al wat zoeter zijn, zoals die met fruitsmaak. "Dan is suiker toevoegen dus niet nodig. Dan doe je er ijsklontjes bij en dan heb je een lekkere ijsthee. Favoriet blijft wel plat water of bruiswater met munt, gember of komkommer."

