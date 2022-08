Vijf plantverzorgingstips voor als je op vakantie bent: 'Zet ze in bad'

De tickets liggen klaar en de koffers zijn gepakt: klaar om te vertrekken. Maar wie zorgt er voor de planten? NU.nl vraagt advies aan plantenexperts over hoe je je planten in leven houdt als je op vakantie bent.

Wie één tot twee weken op vakantie gaat, hoeft zich niet meteen zorgen te maken om zijn planten. Volgens plantadviseur Thomas Goyvaerts kan twee weken nog net, maar is meer dan twee weken zonder verzorging erg lang. "Planten zijn dan niet meteen dood, maar zijn wel al ernstig verzwakt. Na twee maanden zonder verzorging zijn de meeste planten overleden."



Een paar maanden op wereldreis kan dus niet zonder aan je planten te denken. Tenzij je alleen maar cactussen en vetplanten hebt, vertelt plantenblogger Iris van Vliet: "Die hoeven vaak maar één keer per kwartaal water."



Je kan de buurvrouw of een vriend vragen om op je planten te passen, maar een plantenoppas is ook een optie. Van Vliet raadt aan om de oppas bij je thuis uit te nodigen. "Laat je planten zien en kijk hoe de oppas erop reageert. Herkent hij of zij jouw planten en weet hij of zij wat jouw plant nodig heeft? Dan is het waarschijnlijk een goede oppas."



Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je planten voortijdig overlijden? De tips hieronder kun je zelf toepassen voordat je het vliegtuig instapt.