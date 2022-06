Dit moet je weten als je een vakantiewoning wil kopen

Stel: je gaat dit jaar op vakantie en je komt niet van het idee af dat je liever op de plaats van bestemming zou wonen dan thuis. Welke stappen moet je zetten voor je eigen vakantiewoning en wat komt er verder bij kijken?

Door: Stefan ten Teije

"Heb je even? Je kunt wel een boek schrijven", reageert Eric Prins op de vraag of hij advies heeft voor mensen die overwegen een vakantiehuis te kopen. "De meeste mensen oriënteren op internet, kijken wat er te koop staat en zien ineens een droom ontstaan. Ik zou het omdraaien: ga eerst op bezoek bij een financieel adviseur, zodat je weet wat je wel en niet kúnt kopen. Laat jezelf niet gek maken met mooie plaatjes."

De vakantiehuizenmarkt is volgens Prins enorm in beweging. Ten eerste omdat de rente van iets meer dan 1 procent is gestegen naar 4 procent. "Als je het als investering ziet en met de verhuur 4 procent rendement wil halen, dan kom je met die verhoogde rente dus al tekort. Daarnaast zien we dat in de zuidelijke landen nu veel huizen te koop komen, omdat Engelse pensionado's er dankzij Brexit niet meer het hele jaar mogen wonen. Daarnaast verkopen Russen massaal hun vakantiehuizen."

Misschien niet het beste moment om een vakantiehuis te kopen

Of het nu een mooi moment is om een vakantiewoning te kopen, durft Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige van Independer.nl, niet te zeggen. "Ik ben benieuwd wat de markt binnenkort gaat doen. Veel mensen kunnen de overwaarde van het huis waarin ze wonen inzetten voor de aankoop van een vakantiehuis. Maar de hogere rente gaat een rol spelen. Die mag je niet aftrekken van de belasting, dus de invloed is groter dan op de normale huizenmarkt. Aan de andere kant kan het zo zijn dat het rendement nog altijd hoger is dan spaargeld, dus als je het met eigen geld kunt financieren is het een ander verhaal."

Toch wordt in de meeste gevallen overwaarde op een eigen huis gebruikt. Stel, de hypotheek op je eigen woning is 200.000 euro en de woningwaarde 400.000 euro. Dan kun je 2 ton opnemen voor de aankoop van een vakantiehuis, camper, schenking, bruiloft of verre vakantie. "Het doel maakt eigenlijk niet uit, zolang je de lening maar op inkomen kunt dragen. Zo neem je als het ware een voorschot op de overwaarde van je woning als je het zou verkopen", aldus Lankreijer.

Je leent het geld wel en dat moet dus kunnen op basis van je inkomen. Er komt extra aflossing en rente bij kijken.

Marga Lankreijer, Independer

Marga Lankreijer wijst erop dat mensen die dit willen doen, wel moeten beseffen dat ze hogere maandlasten krijgen. "Je leent het geld wel en dat moet dus kunnen op basis van je inkomen. Er komt extra aflossing en rente bij kijken."

De extra lening voor de aankoop van het huis is een box 3-lening, wat dus wil zeggen dat de rente die je over dat deel betaalt, niet aftrekbaar is bij de belastingaangifte. Ook betaal je vermogensbelasting over het geld dat in het vakantiehuis zit.

Over inkomsten van verhuur betaal je geen belasting

Veel eigenaren kiezen ervoor om de vakantiewoning een deel van de tijd te verhuren. Over de inkomsten hoef je geen belasting te betalen, net zoals je in Nederland geen belasting hoeft af te dragen als je een huis permanent verhuurt.

Eric Prins denkt dat het belangrijk is dat je een aankoopmakelaar of in ieder geval een financieel adviseur in de arm neemt om je bij te staan tijdens het proces. "Een voorbeeld: op vakantieparken in Nederland staan vaak chalets op huurkavels. Het kan zijn dat je bij verkoop 5 of 10 procent moet afdragen aan het vakantiepark. Ook komt het voor dat je een huisje dat vijftien jaar oud is, helemaal niet mag verkopen. Je moet bij vertrek het huisje verplaatsen of slopen."

Tot slot: vergelijk de voorwaarden van de verschillende vakantieparken (Roompot, Landal en Center Parks zijn de grootste). Prins: "Als je het huisje wil verhuren, moet je het een bepaald aantal dagen per jaar beschikbaar stellen voor verhuur. Je mag zelf bijvoorbeeld zes weken of drie maanden gebruikmaken van het huisje en de rest van de tijd wordt het verhuurd. Dat moet je overigens wel willen."

