Koken op de camping: wat neem je mee?

Vakantie en lekker eten gaan hand in hand, maar koken op de camping kan een uitdaging zijn. Met deze kooktips wordt het een fluitje van een cent.

Door: Mirjam Bedaf

Pannenkoeken, pasta en een broodje hamburger zijn zo'n beetje de standaard campinggerechten. Maar juist op vakantie kun je waarschijnlijk de tijd te nemen om iets lekkers op tafel te zetten.

"Wat je meeneemt om op te koken, ligt natuurlijk aan de manier waarop je kampeert", vertelt Tjerk Romkema, ook bekend als de Kampeermeneer. "Ik ben geen basic kampeerder, maar slaap wel het liefst onder tentdoek. Dus of in een tent of in een vouwwagen. In de vouwwagen zit al een keuken. Als ik met de tent kampeer, moet alles in de auto passen. Ik ben dan kieskeuriger in wat ik meeneem, maar als het even kan zorg ik dat ik op twee gaspitten kan koken."

Judith Miedema van Caravanity, een website voor mensen die hun camper of caravan willen pimpen, ziet veel kampeerders die buiten koken. "Vooral bij retrocaravans vinden mensen binnen koken op een oude gaspit vaak geen prettig idee. En buiten koken is veel gezelliger natuurlijk. De echte kampeerkok heeft een heuse buitenkeuken. Als je een beetje handig bent, maak je er al een van drie planken."

Mogelijkheden voor je barbecue

Zowel Romkema als Miedema zweren bij een compacte gasbarbecue. "Deze zijn relatief klein, je kunt er niet alleen op barbecueën maar ook als grote pit gebruiken - handig om te wokken of aardappeltjes op te bakken", vertelt Miedema. "Vroeger had je de skottelbraai, nu zie je dat mensen vaker voor iets compacters gaan."

Er zijn roosters en pizzastenen op de markt die je boven op de barbecue kunt leggen, waarop je je eigen pizza kunt bakken. Hier is in het Caravanity kookboek een heel hoofdstuk aan gewijd. "Ook handig om naanbrood op te warmen of een naanpizza te maken."

De geur van basilicum schijnt insecten op afstand te houden. Hoe dan ook ziet het er wel gezellig uit op tafel.

Tjerk Romkema, ook bekend als de Kampeermeneer

Nog twee handige gadgets voor de barbecue: de popcornpan. "Je maakt iets vergelijkbaars overigens eenvoudig zelf van een bezemsteel en twee ijzeren zeven", vertelt Romkema. Miedema popt haar mais op de barbecue in een zelf gevouwen kommetje van aluminiumfolie. De tweede is de kampvuurpot, bekend als de 'dutch oven'. Het is een pan die op de kolen kunt zetten, of aan een driepoot boven een kampvuur kunt hangen. Je maakt er soep of stoofpot in, en je kunt er zelfs bananenbrood of appeltaart in bakken.

Een ander ouderwets hulpmiddel dat inmiddels zijn weg naar de camping heeft gevonden, is de wonderpan. "Het is een oventje voor op de gaspit. Mijn oma had er vroeger al een waarin ze tulbandcakes maakte. Ideaal voor op de camping", vindt Romkema. "We bakken er afbakbroodjes en -croissantjes in, maar ook hartige taarten en pizza."

Handigste en lekkerste koffie: met een filter

Ook koffiezetten is op de camping altijd een ding. Romkema heeft veel uitgetest, maar vindt de ouderwetse filterkoffie met kokend water het handigst en het lekkerst. "Ik heb een opvouwbaar roestvrijstalen koffiefilter. Deze is zelfs zonder koffiefilterzakje te gebruiken. Opvouwbaar is altijd handig bij het kamperen, behalve pannen. Daar ben ik zelf geen fan van. Ik heb het idee dat ze een smaakje aan je eten geven."

En tot slot een tip voor het koken zelf. "Je kan een kruidenshaker kopen met zes of negen verschillende kruiden. Het nadeel is dat de kruiden die het meeste gebruikt op een gegeven moment op zijn. Er zijn ook kruidenstrooiers die je zelf kunt vullen met je favoriete kruiden en specerijen", vertelt Romkema. Miedema spot dit seizoen opvallend veel basilicumplantjes bij kampeerders. "Om je gerecht lekker te maken, maar de geur schijnt ook insecten op afstand te houden. Of dat zo is weet ik niet, het ziet er in ieder geval wel gezellig uit op tafel."

Aanbevolen artikelen