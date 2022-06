Weken voor de vakantie zijn stressvoller: zo draag je je werk goed over

Met de vakantie in aantocht slaat bij velen de werkstress toe. Er moet nog van alles worden afgemaakt, overgedragen en vooruit gepland. Met deze tips hou je het hoofd koel.

Krappe bezetting

Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht, denkt dat werkstress voor vakantie mede komt door de toegenomen interafhankelijkheid. "Als anderen in jouw team moeten wachten op jouw input voordat ze verder kunnen met hun werk, wil je die input nog geven voordat je weggaat. Dat is ook vaak om te voorkomen dat je tijdens de vakantie wordt gestoord."

Hij denkt dat een krappe bezetting mensen vaak parten speelt. "Omdat veel organisaties vrij minimalistisch zijn ingevuld en weinig extra capaciteit hebben, is er nauwelijks ruimte om werk van elkaar over te nemen. Dat breekt op bij ziekteverzuim en vakantieverlof."

Als een dolle van alles afmaken

Patricia van Casteren, bedrijfspscycholoog

In het algemeen raadt Van Casteren mensen aan hun afwezigheid ruim op tijd door te geven. "Kondig je vakantie al twee of drie weken van tevoren aan. Dat kan in een interne mail of zet het onder je e-mailhandtekening. Regel dan ook vast de week dat je terugkomt. Plan in ieder geval op de eerste dag geen afspraken in, zodat je rustig kunt 'landen'."