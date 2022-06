Elektrische auto met caravan is vaak te zwaar voor je rijbewijs: dit kun je doen

Elektrische auto's die een aanhanger mogen trekken, zijn allang geen zeldzaamheid meer. Maar doordat die volledig elektrische modellen vaak erg zwaar zijn, zit je met een flinke caravan al snel aan het maximale trekgewicht met alleen een rijbewijs B. Dit zijn de oplossingen om toch legaal op pad te gaan.

Bentley pleitte vorige voor het oprekken van de rijbewijsgrenzen, omdat de toegestane massa's van zijn stekkerauto's te hoog zouden zijn voor een B-rijbewijs. Dat is letterlijk een luxeprobleem, maar ook bij minder exclusieve elektrische auto's kun je in de moeilijkheden komen wanneer je met alleen rijbewijs B op pad wil gaan.

Waar je met een gemiddelde middenklasser met brandstofmotor een behoorlijke aanhanger mag trekken voordat je boven het toegestane treingewicht van 3.500 kg komt, zit je daar met een elektrische auto al gauw aan. Deze bovengrens geldt namelijk voor wat de combinatie mág wegen, dus de optelsom van de maximaal toegelaten massa's van de auto en de aanhangwagen. Is deze optelsom meer dan 3.500 kg, dan is een B+code 96 of BE rijbewijs noodzakelijk.