Het kan zomaar zijn dat je geld er deze zomer uit is gevlogen met vakanties, etentjes en dagjes weg. Eenmaal thuis kan dat voor stress zorgen met de voor sommigen dure septembermaand voor de boeg. Maar wat moet je doen als je te veel geld over de balk hebt gesmeten?

"De belangrijkste tip is om ervoor te zorgen dat je inzicht krijgt in je financiën", aldus René Oosterveer van Budgetcoach.nl. "Veel mensen geven in de zomerperiode meer geld uit dan gewoonlijk. Het avontuur lonkt en dan gaat het harder dan gedacht. Als de scholen weer opengaan en er grafische rekenmachines, studieboeken en laptops voor de kinderen aangeschaft moeten worden, kan dat lastig zijn."

Dat bevestigt ook de Nibud Vakantiegeldenquête 2019. Maar liefst 45 procent van de Nederlanders geeft op vakantie meer geld uit dan van tevoren gepland. Dat kan flink oplopen als je bedenkt dat de gemiddelde vakantie zeventien dagen duurt.

Oosterveer vervolgt: "Zorg dat je weet wat erin komt en eruit gaat. Daar kun je je uitgaven op aanpassen." Max Vermeer van het Nibud beaamt dat. "Voorkomen is beter dan genezen. Daarom raden wij aan om eens per jaar een begroting te maken. Dan kun je het hele jaar - inclusief je vakantie - bekijken wat je te besteden hebt."

“Het risico van een creditcard is dat je geld gaat uitgeven dat je niet hebt.” Max Vermeer, Nibud

Volgens Vermeer voorkom je geldzorgen aan het einde van de vakantie door een vakantiebegroting te maken. "Daarmee bepaal je puur voor de vakantie wat je te besteden hebt en wat je uitgeeft. Sommigen vinden het fijn om alleen een creditcard mee te nemen. Als je dat doet, houd dan bij wat je uitgeeft zodat je thuis niet voor verrassingen komt te staan."

"Het risico van een creditcard is dat je geld gaat uitgeven dat je niet hebt. En als je het niet kunt betalen, moet je rente betalen en dat is helemaal zonde natuurlijk", aldus Vermeer.

Eén keer per week boodschappen

Is het kwaad al geschied en ben je platzak na de vakantie? Dan zit er niets anders op dan te besparen. Vermeer: "Maak een weekplanning. Bepaal wat er gegeten wordt en doe maar één keer per week boodschappen. Zo word je niet verleid om allerlei extraatjes te kopen."

"Ook is het handig om altijd een makkelijke maaltijd als een diepvriespizza in huis te hebben. Dat scheelt als je geen zin hebt om te koken en geneigd bent om te bestellen. Lees de folders en koop aanbiedingen. Kies niet voor A-merken en bezoek de markt. En heb je nieuwe spullen nodig; ga dan naar de kringloopwinkel, kijk op Marktplaats of neus rond in weggeefgroepen op Facebook."

“Zorg dat je komend jaar spaargeld hebt om de extra kosten van een vakantie te kunnen opvangen.” René Oosterveer, Budgetcoach.nl

Oosterveer vult aan: "Richt je leven tijdelijk soberder in: even geen etentjes of dagjes weg." Hij meent dat het ook vaak loont om je verzekeringen onder de loep te nemen. "Soms ben je dubbel verzekerd of kun je best met een simpelere verzekering af."

Naast bezuinigen is ook meer inkomsten genereren een optie. "Ga meer werken en kijk eens kritisch naar eventuele toeslagen", zegt Oosterveer. "Veel mensen doen zichzelf tekort omdat ze bang zijn geld te moeten terugbetalen. Zonde. Vind je het spannend, vraag dan een vriend, kennis, iemand van de gemeente of een budgetcoach om hulp om aan te vragen waar je recht op hebt."

Zolder onder handen nemen

En heb je echt alles gedaan? Dan kun je altijd de zolder nog een keer onder handen nemen. Oosterveer: "We hebben vaak een hele hoop spullen waar we niks meer mee doen. Door die spullen te verkopen verdien je een leuk zakcentje."

Als je alles weer onder controle hebt, is het zaak om een buffertje aan te leggen. "Het kan altijd gebeuren dat je auto of wasmachine kapotgaat. Zorg dat je geld hebt om dat op te vangen", adviseert Oosterveer. Vermeer vult aan: "Het zou niet zo moeten zijn dat je na je vakantie niks meer overhebt. Maar als dat scenario zich toch voordoet: ga bezuinigen en wees creatief met wat je hebt. Zorg dat je het jaar daarna spaargeld hebt om de extra kosten van een vakantie te kunnen opvangen."