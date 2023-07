Wanneer je samen ergens naartoe gaat is het gaaf zo'n ervaring met elkaar te delen. In je eentje reizen heeft daarentegen voordelen voor je zelfontwikkeling.

"De mensen in je omgeving halen bepaalde delen in jezelf naar boven. Het kan zijn dat je bij de ene persoon een meer ondersteunende rol vervult, terwijl je je bij de ander meer van je grappige kant kunt laten zien", zegt Barbara Kuiters, psycholoog gespecialiseerd in Positieve Psychologie. "Ga je alleen op reis, dan leer je vaak andere kanten van jezelf kennen, die je in het licht van je vertrouwde omgeving nooit goed hebt leren kennen."

Als je alleen de wijde wereld intrekt, zul je vaker uit je comfortzone moeten stappen en is er meer druk om vreemden aan te spreken. Waar je thuis als het goed is in een veilige omgeving verkeert, is dat op reis minder. Gaat er iets mis, dan moet je wel doorgaan en actie ondernemen.

Allleen op reis heb je vaak geen andere keuze dan te vertrouwen op je eigen intuïtie.

Barbara Kuiters, psycholoog

Kuiters: "Op reis heb je meestal niet de mogelijkheid je een paar dagen terug te trekken wanneer het tegenzit. Dat kan ervoor zorgen dat je beter met je angst leert omgaan. In onze vertrouwde omgeving kunnen we vaak te lang ergens over nadenken en te lang blijven malen. De noodzaak of druk is niet hoog genoeg. We hebben iets nodig om ons in beweging te zetten."

Volgens Kuiters blijven mensen boven alles sociale dieren. "We richten ons meestal eerst op wat er om ons heen is, in plaats van ons te richten op wat van binnenuit komt." Het is een van de redenen dat veel mensen verslaafd zijn aan sociale media, denkt de psycholoog. "Maar wanneer je alleen op reis bent, heb je vaak geen andere keus dan te vertrouwen op je intuïtie en wat je zelf eigenlijk wil."

Goed voor je zelfvertrouwen

Alleen op reis ben je genoodzaakt op andere hulpbronnen terug te vallen dan je gewend bent. Dat maakt dat je niet alleen op jezelf zal leren vertrouwen, maar ook dat je anderen beter leert inschatten. "In de meeste gevallen blijkt dat mensen heel empathisch zijn en anderen helpen in nood. Dat kan een enorme boost geven voor het vertrouwen in eigen kunnen, waar je later ook weer op terug kunt vallen in tijden dat het in het dagelijkse leven even tegenzit", legt Kuiters uit.

"Dat is belangrijk," vervolgt de psycholoog, "omdat het helpt uitdagingen aan te gaan en veerkracht te ontwikkelen, nodig voor het overwinnen van eventuele hobbels en obstakels die het leven verder met zich meebrengt."

Alleen op vakantie kom je in nieuwe situaties terecht die aanpassingsvermogen van je vragen.

Arno van Dam, hoogleraar Antisociaal Gedrag

In sommige gevallen kun je beter niet alleen op reis gaan. Als een soloreis je zelfontwikkeling in de weg staat, bijvoorbeeld. Dat kan er dan namelijk voor zorgen dat je alleen maar minder vertrouwen krijgt in jezelf. Arno van Dam, bijzonder hoogleraar Antisociaal Gedrag, Psychiatrie en Maatschappij, bedoelt daarmee vooral mensen die een burn-out hebben of depressief zijn.

"Je brein is in dat geval overbelast en de informatieverwerking gaat moeilijker. Dus als je op vakantie gaat, kom je in nieuwe situaties terecht die aanpassingsvermogen en nieuwe informatieverwerking van je vragen. Er zijn allerlei zaken die je moet regelen, en vaak ook dingen die je van tevoren niet ziet aankomen. Als je al moe bent in je hoofd, komen dat soort stressfactoren erbij kijken die de klachten juist verergeren."

Gaan voor het gewenste effect

Samen reizen zou dan een beter idee zijn. En vooral met iemand die weet van de klachten en het niet erg vindt om dingen te regelen. "Sociale steun is een van de belangrijkste dingen die je kunt ervaren als je een burn-out of depressie hebt. En het is vooral fijn als je die kunt krijgen van mensen in je vertrouwde omgeving, want dat zijn geen vreemde mensen waar je af moet stappen als je al somber bent", legt Van Dam uit.