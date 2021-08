De kroket is in Nederland geliefd, maar in het buitenland kom je deze snack niet snel tegen. Of toch wel? Want dit gefrituurde gerecht blijkt in veel landen geliefd, al maken ze het daar toch net even anders. Dit is wat je op je bord krijgt wanneer je in het buitenland een kroket bestelt.

Maak een smeuïge substantie van boter, bloem en een vloeistof. Voeg er kruiden aan toe en iets voor die extra bite, zoals kip, rundvlees of garnalen. Vorm het tot een staafje en paneer dat met losgeklopt ei en fijn gemalen droog brood. Frituur het geheel tot het goed knapperig is.

Dát is de definitie van een kroket volgens krokettenexpert Rien Prinsen. In zijn winkel KrokettenKunst maakt de geboren Drent al bijna veertig jaar elke denkbare variant op bovenstaand recept.

Een Maleisische kroket met laksa, een Noord-Afrikaanse kroket met ras el hanout of zelfs een elandskroket; niets is Prinsen te gek. Maar hoeveel internationale kroketvariaties hij ook maakt, de snack blijft volgens hem toch typisch Hollands: "De kroket is écht Nederlands, terwijl ze toch eigenlijk in Frankrijk uitgevonden is. Maar daar serveren ze haar eerder als amuse."

Typisch Hollands?

Ook verkoopleider Marc de Visser van het Amsterdamse Holtkamp Horeca is ervan overtuigd dat je een kroket niet snel over de landsgrenzen zult vinden. "In het buitenland heb je wel snacks die op een kroket lijken, maar dan doen ze er vaak aardappel of rijst bij. Dat is hier not done. Maar begin tegen een Belg over kroketten en ze denken waarschijnlijk dat je het over een aardappelkroket hebt."

De kans dat je een kroket op vakantie tegenkomt, lijkt dus klein. Toch schreef Johannes van Dam in zijn Krokettenboek dat het idee van de 'typisch Nederlandse kroket' een groot misverstand is. Om zijn punt kracht bij te zetten, presenteerde hij meerdere recepten uit Italië, Spanje, Frankrijk en Engeland. Het verschil lijkt hem vooral in de definitie te zitten. In Nederland is de vulling van dikke saus - vergelijkbaar met ragout of dikke soep - een essentieel onderdeel van de kroket.

Dat definieert de bekende kroket en is daarom voor kroketmakers als Prinsen en De Visser het meest praktisch. Van Dam is echter iets vrijer in zijn interpretatie van het 'basisprincipe' van een kroket: "Een in heet vet knapperig gebakken paneerkorstje rond een min of meer zachte inhoud." Daar valt dus ook een Belgische kaaskroket of Duitse aardappelkroket onder.

Je kunt in het buitenland dus absoluut een kroket bestellen, maar verwacht geen Van Dobben op je bord. Waar je wel op kunt rekenen? Dat hebben wij voor je uitgezocht.

Kroket over de landsgrenzen

Kroket kentang. Kroket kentang. Foto: Krisbianto Andy

Indonesië: Nederland en Indonesië hebben een beladen geschiedenis, ook als het op kroketten aankomt. In Nederland was de Indonesische keuken inspiratie voor de nasischijf en de bamibal, en andersom namen de Indonesiërs van ons de kroket kentang over. Een kruidige mix van groenten en vlees wordt in aardappelpuree ingepakt en tot een bolletje gerold. Dat bolletje paneer en frituur je. Veel Indonesische restaurants hebben dit op hun menukaart staan.

Korokke. Korokke. Foto: DigiPub

Japan: In Japan wordt al meer dan honderd jaar korokke gemaakt, een verbastering van het woord kroket. De meeste korokke zijn gevuld met aardappelpuree en vlees of groente, maar de kuriimu korokke is gevuld met witte saus en krab of garnaal. Dat lijkt dus erg op de garnalenkroket zoals wij die kennen. Prinsen vertelt dat ook de Nederlandse kroket niet helemaal onbekend is in Japan. "Een paar jaar geleden kwam er een Japanse televisieploeg over de vloer. Die schoot een documentaire over Nederland en daar hoorde de kroket bij. Later begreep ik dat tien miljoen kijkers die beelden hebben gezien." Dat Prinsen sindsdien ook af en toe kroketten aan Japan levert, mag geen verrassing zijn.

Belgische kroket. Belgische kroket. Foto: Manuo

België: De Belgen houden van kroketten, maar vullen ze liever met garnalen dan met rundvlees. Of met kaas, wanneer het om kaaskroketten gaat. Die zijn trouwens niet rond, maar eerder vierkant. Verwacht een soort machtigere kaassoufflé.

Scotch egg. Scotch egg. Foto: gldburger

Engeland: De Engelse keuken is bepaald niet vies van gepaneerde frituur, maar een echte kroket zal je er (buiten de aardappelkroket) niet snel vinden. Dat geeft niet, want de Britse eilanden hebben hun eigen interessante variant: de scotch egg, ook wel 'vogelnestje' genoemd. Dat is een hardgekookt ei, omringd met gehakt, dat gepaneerd in de frituur is gegooid.

Franse kroket. Franse kroket. Foto: tbralnina

Frankrijk: De kroket komt oorspronkelijk uit Frankrijk en koning Lodewijk XIV was waarschijnlijk de eerste krokettenliefhebber. De Franse croquette lijkt enigszins op de Nederlandse, aangezien ze ook een romige binnenkant heeft. Het grootste verschil is dat de Fransen andere soorten vlees en kruiden gebruiken, van Japanse andoorn tot ingewikkelde vleescombinaties met kip, rund, schaap en champignon. Deze croquette is dan ook absoluut geen snelle snack, eerder een culinair hoogstandje dat als amuse tussen de hoofdgerechten door komt.

Leche frita. Leche frita. Foto: MykolaSenyuk

Spanje: In Spanje zijn croquetas een geliefd onderdeel van de tapas. Vooral de croquetas de jamon zijn beroemd: kroketten gevuld met romige ragout en stukjes serranoham. Maar ook de kroketten met chorizo zijn volgens De Visser niet te versmaden: "Ze zijn anders gepaneerd en gefrituurd in zonnebloemolie. Als je dat op een mooi schaaltje ziet liggen, ontstijgt het meteen het snackniveau." Of probeer de leche frita, een zoete kroket met warme melkvulling die je als toetje eet.

Arancini. Arancini. Foto: CactuSoup

Italië: De Italiaanse kroket kent vele vormen. De crocchè di latte is een kleine kaaskroket gevuld met parmezaan en de crocchette di patate zijn Italiaanse aardappelkroketjes. Maar de grootste aanrader is toch de arancini, een soort Siciliaanse bitterbal gevuld met risotto, tomaat en gehakt. Overigens zijn kroketten met risottovulling in heel Italië populair en kennen de meeste streken een lokale variant.