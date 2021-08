Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan - landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger in de rubriek Bijzonder en betaalbaar over zo'n land. Deze keer: Manon Verijdt (23) over Estland.

Waarom ging je naar Estland?

"Eigenlijk is dat toevallig gebeurd. Ik had vorig jaar zomer midden in coronatijd geen vakantie gepland en ik merkte dat ik een beetje verdronk in het werk in Nederland. Ik wilde er graag even tussenuit om alles los te laten. Op het homescreen van mijn laptop zag ik een afbeelding waarvan ik dacht: wauw. Dat bleken de Viru Bog-meren in Estland. Ik wilde deze meren in het echt zien, dus boekte ik twee weken later in mijn eentje een ticket."

En hoe waren de meren?

"Prachtig: net als op de foto's. Het zijn veenmeren en die komen lang niet overal voor, dus ik vond het bijzonder om deze natuur te zien. Tussen de meren liggen wandelpaden en er was een uitkijktoren, maar het is helemaal niet toeristisch. Ik kwam bijna niemand tegen. Op aanraden van de lokale bevolking stond ik om 7 uur op en ging ik in mijn eentje zwemmen in de meren. De zonsopkomst, de reflectie in het water: het was fenomenaal. Dat kun je niet uitleggen."

Wat heb je verder gezien?

"Na de meren ben ik naar een natuurgebied in the middle of nowhere gereden: Sirtsi National Park. Daar kon je overnachten in een cabin om wilde beren te zien. Je bent samen met een gids en kunt de hele nacht dieren kijken. We zagen in eerste instantie vooral wasbeerhonden, maar toen het bijna donker was, spotten we ook een wilde beer. Die heeft drie kwartier bij de hut rondgelopen. Het zijn enorme dieren en ze lijken vreedzaam, maar ik voelde me ondergeschikt aan de natuur toen ik die beer zag."

Hoe was de hoofdstad?

"Ik hou zelf meer van natuur, maar Tallinn is een prachtige stad met traditionele gebouwen. Het is er ook heel groen en je kunt er goed winkelen. Ze hebben grote ketens en kleine boetiekjes. Maar wat me vooral is bijgebleven van de stad, is een geweldig vegan restaurant. Het eten was heerlijk en de bediening was persoonlijk en kwam met me kletsen, terwijl het er enorm druk was."

De Viru Bog-meren in Estland. De Viru Bog-meren in Estland. Foto: Manon Verijdt

Hoe vond je de Esten verder?

"Je merkt dat ze streven naar innovatie in de techniek. Het land is niet heel modern, maar op dat gebied wel. Zij hebben bijvoorbeeld geen zonnepanelen op de daken, maar dakpannen met zonnecellen erin. Ook zijn het hardwerkende mensen: ze hebben soms drie banen en maken lange dagen."

"Wat je verder merkt, is dat zang en dans een grote rol spelen in de cultuur. Op een ochtend nam mijn Airbnb-host me mee naar een concert voor de verjaardag van een bekende componist in een openluchttheater. Ik snapte er niets van, maar heb twee uur geluisterd naar de klassieke zang en muziek tijdens zonsopgang. Zo bijzonder dat je daarbij bent."

Hoe waren de prijzen in het land?

"Over het algemeen goedkoper dan in Nederland. Vooral de huisjes vielen mee: die zijn schoon en overal krijg je extra's zoals het gratis lenen van een fiets of zelfgebakken koekjes. Ik sliep bijvoorbeeld in een mooi appartement midden in Tallinn voor maar 50 euro per nacht. Ook koffie en gebak is goedkoper: in Nederland betaal je daar zo 7 of 8 euro voor, hier moest ik 3,50 afrekenen. Autohuur en benzine is qua prijs wel vergelijkbaar met ons land."