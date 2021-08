Een iPad aan de autostoel hangen is een ideale afleidingsmanoeuvre tijdens de lange vakantieritten, maar hoe voorkom je dat kinderen vervolgens de verkeerde apps opstarten? We leggen het uit.

Je hebt net de juiste video op de iPad aangezet en jezelf in een lastige bocht gewrongen om hem aan de stoelhouder te bevestigen. Maar na twee minuten wordt er alweer geruzied op de achterbank, omdat je zoon of dochter ineens een andere app heeft opgestart.

Je kind streng toespreken om "met de vingers van de iPad te blijven" is een oplossing, maar er is ook een tweede, doeltreffendere aanpak. Je kunt een iPad na het afspelen van video's vergrendelen zodat kindervingertjes ineens niks meer gedaan krijgen.

Begeleide toegang op de iPad

iPhones en iPads hebben een functie genaamd 'Begeleide toegang', die ervoor zorgt dat apps niet kunnen afgesloten worden tenzij je een speciale code invoert. Je vindt deze optie onder 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Begeleide toegang'.

Eenmaal geactiveerd kun je onder 'Toegangscode-instellingen' een code invoeren. Deze moet worden ingevoerd als je de appvergrendeling weer wil uitschakelen.

De manier waarop je Begeleide toegang activeert is vervolgens afhankelijk van je type iPad. Heeft jouw tablet een knop onder het scherm? Dan druk je hier driemaal op, waarna je rechtsboven op 'Start' tikt. Bij thuisknoploze iPads druk je drie keer op de powerknop aan de zijkant van het apparaat.

Schakel ook aanrakingen uit

Begeleide toegang zorgt ervoor dat apps niet afgesloten kunnen worden, maar binnen de geopende app kunnen je kinderen nog wel alle kanten op. Handig als je ze een specifiek spel wil laten spelen, maar bij videoapps loont het om ook schermaanrakingen te blokkeren.

Dat doe je door bij het activeren van Begeleide toegang niet meteen op 'Start' te tikken, maar eerst te kiezen voor 'Opties'. Daar zet je de schakelaar bij 'Aanraking' uit. Zorg wel dat je een video hebt gestart voordat je hierna de modus definitief activeert.

Tijdslimiet

Je kunt bij het Opties-scherm ook een tijdslimiet instellen. Deze bepaalt hoelang de iPad gebruikt of bekeken kan worden voordat hij helemaal op slot gaat, om het tabletgebruik van je kinderen aan banden te leggen.

Het is ook mogelijk om het gebruik van individuele apps in te perken, maar dat moet bij een andere optie. Deze vind je onder 'Instellingen' > 'Schermtijd' > 'Applimieten'. Hier kun je een specifieke app toevoegen, waarna je invult voor hoeveel minuten per dag deze gebruikt kan worden.

Denk er wel aan om bij Schermtijd op 'Gebruik toegangscode' te klikken en een cijfercode in te stellen. Deze moet worden ingevuld als je na de bereikte tijdslimiet een app wil blijven gebruiken. Stel je geen code in? Dan kan je kind na het verstrijken van de tijd op een knop drukken om gewoon door te blijven gaan.

Ook op Android

Wie een Android-tablet gebruikt, kan iets vergelijkbaars met behulp van 'Screen Pinning'. Deze optie vind je bij 'Instellingen' > 'Beveiliging en locatie'. Vervolgens druk je op het vierkantje onderin beeld en klik je bij de betreffende app op het punaise-icoontje.