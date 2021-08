Ouders met kinderen grijpen de zomer vaak aan om een paar weken weg te gaan. Dan kan het zomaar zijn dat jij straks in je eentje op kantoor zit. Hoe blijf je dan gemotiveerd en zorg je dat je efficiënt blijft werken?

Tip 1: Bereid je goed voor

Annabel Soons is gezondheidspsycholoog en adviseur bij &niped, een kennisinstituut dat organisaties inzicht geeft in de gezondheid van hun bedrijf door onder andere te kijken naar productiviteit. Een periode waarin veel collega's op vakantie zijn, kan hierop van invloed zijn.

Een goede voorbereiding is een must. "Het begint met een goede overdracht, nog voordat je collega's met vakantie gaan. Zorg dat je weet welk werk je van ze moet overnemen en welke projecten er lopen."

“Het gevaar is dat je maar door blijft werken, juist omdat je collega’s niet aan het werk zijn en je niet gestoord wordt.” Annabel Soons, gezondheidspsycholoog en adviseur

Ook is het volgens haar van belang om goed te noteren wie wanneer op vakantie is: "Het laatste wat je wil, is je collega storen terwijl ze net met een café con leche op een Spaans terras zit."

Tip 2: Vergeet niet voldoende pauze te nemen

Daarnaast zijn in deze periode pauzes extra belangrijk. Soons: "Het gevaar is dat je maar door blijft werken, juist omdat je collega's niet aan het werk zijn en je niet gestoord wordt. Terwijl het zo belangrijk is om pauzes in te lassen. Ga naar buiten, maak een wandeling. Doe in ieder geval iets ontspannends."

Tip 3: Haal de banden aan met andere achterblijvers

Volgens Soons is het belangrijk om goed te blijven communiceren met degenen die wél aan het werk zijn. "Hou onderling contact en deel successen met elkaar. Zo blijf je die verbinding met je collega's voelen, ondanks dat jullie maar met weinig zijn."

Ook tipt ze een teamlunch met degenen die wel op kantoor werken. "Of doe samen een spel, dat zorgt ook voor die onderlinge connectie. JOYN ME is bijvoorbeeld erg leuk. Daarin moet je in teams opdrachten uitvoeren tijdens werktijd. Alle opdrachten hebben te maken met fysieke of mentale gezondheid."

Tip 4: Bekijk het van de zonnige kant

`Doorwerken in de zomer is niet alleen maar kommer en kwel, vindt organisatiepsycholoog Kilian Wawoe. Heb ook oog voor het positieve van de periode die je in je eentje op kantoor doorbrengt. "Het voordeel van alleen werken is dat je veel gedaan krijgt. Het is de perfecte tijd om achterstallig onderhoud te plegen, om werk af te ronden dat al een tijdje op de plank ligt", stelt hij.

"Uit onderzoek blijkt dat we normaal gesproken ongeveer 75 procent van onze werktijd kwijt zijn aan het reageren op anderen - op collega's en klanten. Nu kun je dus ongestoord werken. Veel mensen ervaren de zomer echt als een periode met weinig stress."

“Intrinsieke motivatie halen we ook uit bijleren en ontwikkelen.” Killian Wawoe, organisatiepsycholoog



Tip 5: Werk aan je persoonlijke ontwikkeling

Maar hoe blijven we gemotiveerd als bijna al onze collega's op vakantie zijn? "Het gaat hier om de intrinsieke motivatie", vertelt Wawoe. "Die haal je deels uit verbinding, bijvoorbeeld met collega's. Dat stukje valt nu natuurlijk weg. Maar de intrinsieke motivatie halen we ook uit bijleren en ontwikkelen."

Daarom is de zomer volgens Wawoe een goede periode om je te ontwikkelen binnen je vakgebied. "Organiseer een intervisie met de collega's die er wel zijn, volg een cursus, ga dat ene boek lezen dat je altijd nog wilde lezen."

Tip 6: Breng de vakantiegangers na terugkeer op de hoogte

Vergeet vooral niet bij te praten met je collega's zodra ze terug zijn van vakantie, raadt Annabel Soons aan. "Praat over de vakantie en vertel ze wat er allemaal op de werkvloer gebeurd is in de tijd dat ze weg waren."

Baal je vanwege hun mooie verhalen dat jij nu niet op reis kan? Onthou vooral dat het ook fijn is om in de zomer niet op vakantie te gaan, zegt Wawoe. "Dat betekent dat je later in het jaar nog weg kan. Wat is er nou lekkerder dan op vakantie gaan in november, als het in Nederland koud en guur is en je meeste collega's weer terug zijn?"