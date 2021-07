Zodra de autodeuren dichtslaan en de reis naar de vakantiebestemming van start gaat, begint het al: "Mama, papa, ik moet plassen." Wat doe je eraan? Gewoon maar stoppen, of kun je het aantal plasmomenten beperken?

"Vroeger moest ik lang mijn plas kunnen ophouden onderweg met de auto naar Turkije", vertelt Patricia Peppels-Petrus (38).

"In Joegoslavië was er nog oorlog, dus mijn ouders wilden daar in één keer doorheen rijden zonder te stoppen. We moesten over de 'dodenweg', een weg door de bergen met aan beide kanten een klif. Je begrijpt, stoppen om te plassen was er niet bij. Ik kreeg dan een leeg blik campingboter aangereikt. Plasje erin, deksel erop en klaar."

“Zet je kinderen verplicht op de wc en laat ze het gewoon proberen. Dan blijkt dat ze eigenlijk toch wel moesten, ook al hadden ze dat zelf nog niet door.” Tikva Looijen, moeder en reisblogger

Het lijkt bijna een gegeven: onderweg naar vakantie moeten kinderen vaker naar de wc. Peppels-Petrus heeft twee zoons, van vier en zeven jaar oud, en heeft voor noodgevallen een leeg waterflesje bij zich. Of ze stopt gewoon in de berm. "Dan plassen we tussen twee autodeuren, voor wat meer privacy."

Is de oplossing voor plassende kinderen op weg naar de bestemming zo simpel als een leeg flesje of de berm? Of kun je als ouders meer doen om het aantal plaspauzes zo beperkt mogelijk te houden?

Versierde vakantieluier

De berm of vluchtstrook kun je gebruiken in noodsituaties, maar het is lang niet altijd even veilig om daar te stoppen. Daarbij is het ook belangrijk dat je je kinderen leert de plas even op te houden, vindt kindercoach Cathalijne Roddenhof.

"Als je je kind laat plassen in een flesje, leert het dat het altijd maar te pas en te onpas naar de wc kan. Je kunt een kind best uitleggen dat het niet continu naar de wc hoeft, de blaas praktisch leeg is en hij of zij het nog wel een half uurtje op kan houden."

“Kinderen vinden de lange autoreis vaak spannend. De zenuwen of juist het enthousiasme over de vakantie kan op de blaas slaan.” Cathalijne Roddenhof, kindercoach

Moeder en reisblogger Tikva Looijen (40) heeft een andere mening. "Kinderen kunnen hun plas echt niet ophouden, is mijn ervaring. Ik vind dat je altijd moet proberen te stoppen als het kind zegt dat het moet." Maar ook als ze zeggen niet te moeten, is het verstandig om elke twee uur te stoppen bij een wegrestaurant of pompstation, zegt Looijen. "Zet je kinderen verplicht op de wc en laat ze het gewoon proberen. Dan blijkt dat ze eigenlijk toch wel moesten, ook al hadden ze dat zelf nog niet door."

Looijen kent ook ook ouders die onderweg naar de vakantiebestemming de luier weer introduceren voor kinderen die nog niet zo lang zindelijk zijn. "Maar je wil natuurlijk niet dat ze hier weer te veel aan wennen. Om dit te voorkomen, kun je de luier versieren, zodat ze een speciale, eenmalige 'vakantieluier' wordt."

Afleiden met cadeautjes

Kindercoach Marielle Krechting heeft nog een andere tip. "Als je echt moet plassen, dan moet je natuurlijk, maar vaak kan je je kind afleiden. Door bijvoorbeeld met z'n allen te zingen of raadspelletjes te doen." Of pak cadeautjes in, die je kind mag openmaken elke keer dat hij of zij een plaatsnaam ziet. Hier kun je ook een wedstrijdje van maken.

Laat de tussenstops daarbij echt alleen om het plassen gaan, zegt Krechting. "Als je ze bij elke plaspauze ook een ijsje of souvenir geeft, dan wordt stoppen een beloning en zullen ze dat gedrag in stand houden."

Controledrang en vluchtgedrag

Het belangrijkste is om te achterhalen waar het vele plassen werkelijk om draait, zegt kindercoach Roddenhof. Er zit soms meer achter dan je denkt. "Kinderen vinden de lange autoreis vaak spannend. Ze moeten lang stilzitten en kunnen wagenziek worden. Ook is het spannend hoe het op de eindbestemming zal zijn. Hoe zal de camping eruitzien? En zullen er wel leuke kinderen zijn om mee te spelen?"

De zenuwen of juist het enthousiasme over de vakantie kunnen op de blaas slaan, legt Roddenhof uit. Of het vele naar de wc moeten kan een vorm van vluchtgedrag of controledrang zijn. "Probeer dus te begrijpen waar het vandaan komt, dan kun je het met je kind dáár over hebben, in plaats van over het plassen."