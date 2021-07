Waar je de meeste games thuis op de bank speelt, kun je met Geocaching alleen buiten aan de slag. Het spel stuurt je de natuur in om daar door andere spelers verborgen schatten te vinden.

Alleen al in Nederland zijn tienduizenden containers verstopt, tussen boomwortels, onder bankjes en met bijvoorbeeld een magneetje achter een verkeersbord. Met het spel Geocaching word je in de richting van deze 'caches' gestuurd om ze op te sporen. Soms met exacte coördinaten, maar meestal moet je goed zoeken in de omgeving.

De meeste 'Geocachers' voeren deze zoektochten uit met de bijbehorende smartphoneapp. Daar staat alle informatie over de locatie van de caches in. Anderen gebruiken gps-ontvangers of onofficiële apps om de coördinaten te bereiken.

Zodra een cache is gevonden, schrijf je jouw naam en de datum in het logboekje. Daarnaast registreer je de vondst in de app. De eigenaar van de cache, degene die de container heeft verstopt, controleert daarna of jouw naam daadwerkelijk op het papiertje staat.

Lijkt wel een drugsdeal

Wie een Geocacher in actie ziet, denkt wellicht met een drugsdealer of iets dergelijks te maken te hebben. Er worden kleine doosjes tevoorschijn gehaald en weer verstopt, terwijl de mensen die het doen schuchter om zich heen kijken.

Dat is omdat de caches geheim moeten blijven. Mensen die niet spelen, worden door Geocachers 'muggles' genoemd, naar de Harry Potter-term voor magieloze mensen. En dat is niet zomaar: iedere niet-speler die de locatie van een container spot, kan deze wellicht weghalen en het spel verpesten.

Het leuke van Geocaching is ook dat je op unieke plekjes komt. De gemiddelde toerist bezoekt de bekende hotspots, maar als jij achter caches aan zit, word je vaak naar mooie, verborgen locaties gebracht. Geocaching is daarom een leuke manier om een nieuwe plek te ontdekken, of om gewoonweg je wandelingen wat spannender te maken.

Verschillende soorten speurtochten

Er zijn verschillende soorten caches te vinden. De simpelste caches bestaan uit zo'n cilindervormig doosje waar een filmrolletje in heeft gezeten, met daarin het logboekje om je naam op te schrijven.

Daarnaast zijn er multicaches, waarbij je eerst een speurtocht moet uitvoeren en coördinaten moet uitrekenen voordat je de verstopte cache bereikt. Met mysteriecaches moet je eerst een puzzel oplossen voordat je de locatie krijgt.

Verborgen speelgoed om mee te nemen

In grotere caches vind je wat meer dan een papiertje. Daar zijn ook speeltjes in verstopt. Deze kun je meenemen, waarna het wel zo netjes is om ook iets terug te stoppen. Sommige van deze speeltjes hebben een speciale sleutelhanger met een uniek nummer. Dat is een trackable. Het idee is dat je deze net als een cache logt en binnen veertien dagen weer in een andere cache stopt. Zo reist de trackable over de wereld.

Populair zijn ook de labcaches, speurtochten door dorpen, steden of de natuur zonder een fysieke container. Deze caches bleken zo'n succes, dat Geocaching-bedenker Groundspeak daar een losse app voor heeft gemaakt: Adventure Lab. Labcaches zijn een leuke manier om een nieuw gebied te ontdekken, want de speurtochten worden vaak omlijst met interessante feitjes over de omgeving. En praktisch elk klein dorpje heeft wel een eigen labcache.

Gratis of met abonnement

Geocaching is gratis te spelen. Je maakt een account aan in de app en kunt direct op zoek naar containers in je buurt. Voor spelers die meer willen, is er een abonnement beschikbaar via de app. Met Geocaching Premium krijg je toegang tot moeilijkere caches, waar vaak ook meer moeite in is gestopt door de makers. Soms heb je daar speciale hulpmiddelen voor nodig, zoals een magneet aan een touwtje, maar dat is meestal in de omschrijving aangegeven.

Geocaching is dus laagdrempelig om mee te beginnen, maar biedt ook veel diepgang voor gevorderde spelers. Zeker omdat er caches verstopt blijven worden. Er is altijd weer wat nieuws te doen.