In de zomer genieten we op onze vakantiebestemming vaak nog meer van heerlijke culinaire gerechten en fijne drankjes dan anders. Hoe maak je gezonde keuzes en hoe zorg je dat de vakantiekilo's er niet aanvliegen?

Bang om aan te komen tijdens je vakantie? Volgens Marloes Korver, sportdiëtist en oprichter van diëtistenpraktijk en foodblog Optima Vita, heb je drie keuzes als het gaat om je eetpatroon op vakantie. "Je kunt heel streng zijn als je gezond wil blijven of afvallen, je kunt helemaal losgaan en alles eten wat los- en vastzit, of je vindt een middenweg erin."

De laatste optie is volgens Korver de verstandigste. "Ik kijk zelf wat voor mij heel erg belangrijk is. Eet bijvoorbeeld bij het ontbijt wat gezonder, zodat je 's avonds wel lekker dat ijsje of die cocktail kunt nemen."

“Eet je het omdat je er echt zin in hebt, of omdat de rest van het gezin het ook neemt?” Marloes Korver, diëtist

Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, kan zich vinden in die middenweg. "Ten opzichte van het hele jaar is de vakantie echt een uitzonderingssituatie. Je hoeft dus niet superstreng te zijn op jezelf, maar je kunt wel maat houden."

Volgens Groenenberg is het belangrijk om het ritme aan te houden dat je van thuis gewend bent. "Zo voorkom je dat je ongemerkt de hele dag door gaat eten en op die manier dus ook meer eet dan je wil."

Gedachteloos eten ligt op de loer

Afhankelijk van het type vakantie dat je boekt, word je op verschillende manieren met eten geconfronteerd. "Bij een buffet is het heel aanlokkelijk om alles maar op te scheppen omdat het er is", zegt Korver. "Maak jezelf bewust: eet je het omdat je er echt zin in hebt, of omdat de rest van het gezin het ook neemt?"

Groenenberg is het hiermee eens. "Zo voorkom je dat je gedachteloos door blijft eten van alles wat wordt aangeboden." Volgens de voedingsexpert is het ook belangrijk om op je portiegrootte te letten.

Probeer eens iets anders uit, zoals beachball of waterfietsen. Foto: Shutterstock

Ben je veel onderweg? "Neem dan zelf je eten mee. Zo kom je niet in de verleiding bij tankstations en wegrestaurants en kun je zelf bepalen wat en hoeveel je eet", tipt Groenenberg. Door van tevoren te bespreken dat je van plan bent om gezond te eten, kan je reispartner je hier ook bij helpen. "En denk vooraf na over wat jij lastig vindt en maak hiervoor een plan. Weet je dat je tijdens het uit eten gaan vaak een dessert neemt omdat anderen dit ook doen, terwijl je eigenlijk geen honger meer hebt? Neem je dan voor om in zo'n geval een kop koffie of thee te bestellen."

'Pak het gezond leven na de vakantie weer op'

Op vakantie kun je volgens Groenenberg heel laagdrempelig nieuwe beweegactiviteiten uitproberen. "Bewegen is natuurlijk altijd goed en belangrijk. Je probeert op vakantie misschien dingen uit die je in Nederland niet zou doen, zoals waterfietsen of beachball."

Volgens Korver is het vooral belangrijk om te doen waar je zin in hebt en kun je gerust even een break nemen van het gezonde leven of afvallen. "Het is niet erg om een ongezonde keuze te maken als je het voor lief neemt dat je na je vakantie misschien een beetje bent aangekomen. In die twee weken ga je echt geen spiermassa of conditie verliezen. Als je het daarna oppakt, is er geen nood aan de man."