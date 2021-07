Van glazen rondbrengen op het terras tot werken in het animatieteam op een camping: generaties lang nemen jongeren al een vakantiebaan. De meesten doen het om snel geld te verdienen, maar wat kan een vakantiebaantje eigenlijk betekenen voor je latere carrière?

Recruitmentbureau YoungCapital, dat onder meer vakantiebanen faciliteert voor jongeren, krijgt ieder jaar ongeveer twintigduizend sollicitaties binnen voor vakantiebanen. "Door de vergrijzing zie je wel dat er minder jongeren beschikbaar zijn", aldus Willem Hop, directeur MKB van YoungCapital. "Verhoudingsgewijs is er een toename van de vraag naar de jeugd."

De populairste vakantiebaantjes zijn volgens Hop het werken in een winkel, promotiewerk, werken in de horeca en bij een callcenter. Daar zit geen verschil in wat betreft jongens en meisjes. "Iets van de laatste jaren is het werken voor takeawayrestaurants. Je ziet wel dat jongeren de voorkeur hebben voor wat actievere banen. Ze willen bezig zijn." Maar ook de e-commercebranche wint aan populariteit. "Je ziet daar een enorme stijgende lijn in."

“Verder zie je ook wel dat bepaalde studenten een vakantiebaan nemen om gerichte werkervaring op te doen.” Willem Hop, YoungCapital

De voornaamste reden voor jongeren om een vakantiebaan te zoeken, blijft het verdienen van geld. "Verder zie je ook wel dat bepaalde studenten het bewust doen om gerichte werkervaring op te doen", vertelt Hop. "In andere gevallen hebben ze helaas geen stage kunnen vinden en besluiten ze te gaan werken."

Ieder vakantiebaantje heeft nut

Edith van Schie van hr-platform XpertHR vindt dat een goede ontwikkeling, waar jongeren later wat aan hebben bij het solliciteren naar hun eerste baan. "Ieder vakantiebaantje heeft nut, want het laat zien dat je iets gedaan hebt, in plaats van niets." Volgens Van Schie laat het zien waar je interesses liggen, maar ook wat je goed kunt. "Als je in de IT wil werken en je hebt al drie jaar bij een telefoonbedrijf gewerkt, weten ze dat je alle vragen al hebt gehad. De werkgever leert echt wat over je."

“Als een werkgever ziet dat je bijvoorbeeld in de horeca hebt gewerkt, weet hij dat je veel met kritiek te maken hebt gehad.” Edith van Schie, XpertHR

En wat dan als je een vakantiebaan hebt die niet per se te maken heeft met je latere baan? "Dat geeft niets, vertel dan wat voor skills je er hebt geleerd. Bijvoorbeeld dat je hard hebt leren werken, omdat je bij een bollenboer hebt gewerkt in de zomermaanden."

Werkervaring geeft extra dimensie aan sollicitatie

Daarnaast is het simpelweg goed om werkervaring op te doen. "Meedraaien in de maatschappij, het draagt echt bij aan de ontwikkeling", aldus Hop. "Je krijgt er meer kennis en ervaring door en het geeft inzicht in wat wel en niet bij je past."

Wat Van Schie opvalt, is dat veel jonge mensen moeite hebben met het omgaan met kritiek. "Als je jongeren ergens op aanspreekt, schrikken ze vaak." In haar ogen kan een vakantiebaan daarbij helpen. "Als een werkgever ziet dat je bijvoorbeeld in de horeca hebt gewerkt, weet hij dat je veel met kritiek te maken hebt gehad. Het is voor jezelf ook makkelijker als je kritiek gewoon kunt omarmen."

Volgens de hr-adviseur is het goed om op je cv door te verwijzen naar welke vaardigheden die je hebt leren beheersen. "Als je veertig bent, moet je het er niet op zetten, maar als je startend bent is dat prima." En heeft je vakantiebaan niet per se raakvlakken met de baan waarop je solliciteert, zet het dan bij je skills, raadt Van Schie aan. "Het geeft een extra dimensie aan je sollicitatie."

Hop tipt werkgevers dat ze de studenten na de vakantieperiode ook kunnen inzetten als flexibele kracht. "De arbeidsmarkt is krap, dus voor werkgevers is dat aantrekkelijk", zegt hij. "Je merkt dat jongeren in de vakanties graag overdag werken, maar daarbuiten ook inzetbaar zijn in de avonden en weekenden. Ideaal voor een werkgever, maar ook voor de jongeren zelf." Zo wordt een vakantiebaan voor sommige jongeren een bijbaan. "Op die manier krijgen jongeren meer bagage voor hun vervolgjob."