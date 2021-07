Kun je eindelijk op vakantie, durf je het vliegtuig niet in. Hoe voelt het om vliegangst te hebben en hoe leer je daarmee omgaan. "Neem de angst serieus."

Tomas (32) moest voor zijn werk als dj vaak naar het buitenland. Dagen van tevoren kon hij de spanning voor het vliegen al voelen en wilde hij er het liefst onderuit zien te komen. "Maar natuurlijk wilde ik toch graag die concerten geven, dus ging ik uiteindelijk gewoon, al hing ik van tevoren wel aan de bar om de spanning een beetje weg te drinken", vertelt hij. " Voor het vliegen was ik al zenuwachtig en tijdens het vliegen luisterde ik naar alle geluiden van het vliegtuig om te horen of het wel goed ging."

Wanneer vliegangst optreedt, is het meestal niet de enige angst waar iemand last van heeft. "Vaak is het zo dat het dan al niet zo goed gaat en er allerlei andere angsten meespelen. Iemand piekert dan bijvoorbeeld heel veel en denkt na over wat er allemaal mis kan gaan, om vervolgens bang te worden van wat er kán gebeuren", zegt Josine Arondeus, psychotherapeut bij angstbestrijdingsstichting VALK.

“We merken dat het helpt wanneer we mensen eerst van alles over de technische kant van het vliegen vertellen” Josine Arondeus, psychotherapeut

"In de praktijk zien we vaak terug dat het gaat om mensen met claustrofobie. Deze mensen vinden het een eng idee dat je niet zomaar uit het vliegtuig kunt stappen wanneer zij dat willen, en vinden het lastig om de controle uit handen te geven. Ook zien we regelmatig dat de angst om ver van huis te gaan een rol speelt."

Hulptraject voor vliegangst

Wanneer je echt het vliegtuig niet in durft, beperkt dat het reizen en is het goed om hulp te zoeken. Arondeus legt uit hoe zo'n hulptraject voor vliegangst eruitziet: "We merken dat het helpt wanneer we mensen eerst van alles over de technische kant van vliegen vertellen, zodat ze weten dat het echt veilig is. Vervolgens gaan we oefenen in een simulator. Gaat dat goed, dan maken we een echte korte lijnvlucht inclusief andere passagiers."



"Tijdens die vlucht zitten een psycholoog en vlieger van KLM naast de cliënt. De vlieger kan vragen beantwoorden en uitleggen wat er gebeurt. Maar wanneer iemand niet specifiek last heeft van vliegangst maar van iets als een gegeneraliseerde angststoornis, ook wel bekend als een algemene, niet-specifieke angststoornis, behandelen we eerst hoe je omgaat met angst in het algemeen."

Tips tegen vliegangst

Ook Tomas kwam erachter dat hij niet specifiek last had van vliegangst, maar van een gegeneraliseerde angststoornis in het algemeen. "Ik zat in die tijd niet lekker in mijn vel en maakte me irrationeel veel zorgen over dingen die konden gebeuren. Door aan mijn angststoornis te werken, ontdekte ik dat het niet specifiek het vliegen was waar ik bang van werd", vertelt hij.

"Ik leerde ademhalingsoefeningen die goed werkten om mijn lichaam rustig te krijgen tijdens een paniekaanval. Tijdens zo'n aanval ga je oppervlakkig ademen en kun je hartkloppingen krijgen. Als je je lichaam onder controle krijgt, creëer je automatisch ook meer rust voor je geest."

“Zorg dat je op de dag dat je gaat vliegen een vermoeiende lichamelijke activiteit doet: dan raak je al wat energie kwijt waar de angst zich anders mee voedt.” Josine Arondeus, psychotherapeut

Arondeus benadrukt dat het er vooral om gaat dat je de angst serieus neemt en goed voor jezelf zorgt. "Door angst trek je jezelf terug in je eigen cocon, maar je moet juist actief blijven. Doe iets waar je vrolijk van wordt en praat erover met mensen of met het cabinepersoneel."

Ze vervolgt: "Zorg dat je op de dag dat je gaat vliegen een vermoeiende lichamelijke activiteit doet: dan raak je al wat energie kwijt waar de angst zich anders mee voedt. Want de angst is een overlevingsreflex en zorgt ervoor dat je ineens veel meer energie hebt. Van koffie word je ook onrustig, dus vermijd dat. Zorg wel dat je altijd iets eet."