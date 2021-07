Een vakantie naar het buitenland is voor kinderen een hele ervaring, of het nou Zuid-Frankrijk of Japan is. Maar doe je je kind er eigenlijk wel een plezier mee? Draagt het bij aan de ontwikkeling of hebben kinderen net zo veel aan een week op de camping in Zeeland?

De belangrijkste functie van vakantie is ontspanning en genieten als gezin, zegt orthopedagoog Riemke Groeneveld. Of dat in het binnen- of buitenland is, maakt volgens haar niet uit. "Prikkeling en stimulering zijn altijd mooi, maar te veel is ook niet goed. Het is gezond voor kinderen om zichzelf te leren vermaken op vakantie dicht bij huis en de rust te vinden en aandacht te hebben voor mooie, kleinere dingen."

"Het is inderdaad het belangrijkste veel tijd voor elkaar te hebben, met ontspannen en blije ouders. En als je als ouder niet van verre reizen houdt, maak de reis dan ook zeker niet enkel voor je kind", zegt Els den Butter, oprichter van reiswebsite verrereizenmetkinderen.nl. "Maar als reizen jullie als ouders wél erg gelukkig maakt, dan zal je kind dat geluk ook meekrijgen en doe je hem of haar daar ook goed mee", zegt Groeneveld.

Jaarlijks een verre reis

Aafje de Laat maakt jaarlijks een verre reis met haar gezin met twee kinderen en zou het voor geen goud anders willen. Ze legt al hun avonturen vast op het Instagram-account Kids Love Travel. "Wij maakten altijd al verre reizen voordat we kinderen hadden, en zijn daarmee doorgegaan toen onze kinderen zes maanden oud waren. Ik zie dat ze het erg leuk vinden. Nu hebben ze een leeftijd waarop ze zelf zeggen weer op verre reis te willen, omdat ze het hebben gemist door corona. Ik geloof dat het ze helpt met hun algemene wereldkennis en het begrijpen van culturen. En ze worden er een stuk flexibeler van."

“Ze krijgen te zien dat de manier waarop het thuis gaat, niet de enige is. Ze kunnen er ruimdenkender van worden.” Els den Butter, oprichter van reiswebsite verrereizenmetkinderen.nl

Ruimdenkender en meer betrokken

Den Butter gelooft dat het ook in het belang van het kind kan zijn een verre reis te maken. Zij heeft veel gereisd met haar kinderen en ziet dat zij zich nu echt overal thuis kunnen voelen en flexibel zijn. "Daarbij krijgen ze te zien dat de manier waarop het thuis gaat, niet de enige is. Ze kunnen er ruimdenkender van worden, raken meer betrokken bij de 'grotere wereld' en worden sneller vertrouwd met vreemde dingen. Dat geldt niet per se voor baby's denk ik, maar voor kinderen vanaf drie of vier jaar."

Wat je kinderen verder nog mee kunnen krijgen van een verre reis? "Mijn kinderen vertellen soms spontaan verhalen over bijvoorbeeld hun ervaringen in de jungle, dus het is ze wel echt bijgebleven. Het leert ze ook dat ze bevoorrecht zijn in Nederland te zijn geboren, na het zien van armoede in andere landen", zegt De Laat.

“Houd rekening met je kinderen in je reisplan: je hebt vaak veel meer tijd nodig.” Aafje de Laat

Pas je reisplannen wat aan

Ga jij binnenkort een verre reis maken met kinderen? "Houd rekening met je kinderen in je reisplan: je hebt vaak veel meer tijd nodig. Bespreek met je kinderen wat ze graag willen doen en betrek dat ook in het reisplan. Neem ook altijd iets vertrouwds mee en bied iets wat geborgenheid geeft, bijvoorbeeld door ze iedere avond te laten slapen in hetzelfde inklapbare bedje", zegt De Laat. "Pas het tempo aan en zorg dat ze genoeg slaapjes krijgen. Als je het even niet meer weet: zoek dieren op met kinderen, die doen het altijd goed voor vermaak", geeft Den Butter als laatste tip.